Nutno dodat, že Karvinským se povedl ceněný diplomatický kousek, který se jen tak někomu nepodaří, protože oba duely s Turky se odehrají na karvinské palubovce. To totiž turecké kluby obecně nemívají ve zvyku. A to v žádném kolektivním sportu v Evropě.

„Asi nás těžce podceňují, když na to kývli. Samotné nás to překvapilo,“ přiznal trenér Karviné Michal Brůna. Dodal, že ve hře byla i varianta obou zápasů na turecké půdě. „Po loňském výpadku, kdy jsme se do evropských pohárů vůbec nepřihlásili, jsme to dělali hlavně kvůli našim fanouškům. Chceme jim nabízet zápasy evropské úrovně pravidelně,“ vysvětlil prezident klubu.

Což o to, Turci si asi dost věří, když přistoupili na karvinskou nabídku. Mají proč? „No, určitě se nejedná o slabý tým, ale přesto si troufnu tvrdit, že máme na to si zajistit postup, zvlášť když hrajeme oba zápasy u nás,“ věří svým hráčům Michal Brůna.

Baníku se podařilo přes Nemanju Marjanoviće sehnat aktuální zápasy tureckého celku v lize. „Viděl jsem jejich poslední zápas, ještě se mrkneme na jeden, a snad si tedy uděláme dostatečný obrázek o jejich aktuální formě. Nový tým skládali po sezoně, vyhodili cizince a koncem srpna ho ustálili. Je jisté, že hodně sázejí na domácí hráče, v kádru jsou jen dva cizinci,“ poznamenal Brůna.

Na střelecký um Vojtěcha Patzela budou baníkovci spoléhat.Zdroj: Ivo Dudek

Jde o ukrajinského gólmana Jevgena Sapuna a moldavskou spojku Igora Kiseljova. „Ten je ale rozdílový hráč, takže pokud chceme proti Izmiru uspět, bude třeba pokrýt především jeho,“ odhalil Brůna z videa.

Pochvaloval si i poslední extraligový duel proti Novému Veselí (35:26). „Veselí nás určitě prověřilo. Dlouho se tady drželo a něco podobného může třeba nastat s Turky. Musíme hrát trpělivě a nezmatkovat, pokud by se zápas nevyvíjel podle našich představ. Pořád máme k dispozici druhý domácí zápas. Ale já věřím, že si s tím poradíme,“ povzbuzuje Brůna svůj tým, který by si svou kvalitou měl s Izmirem poradit, byť i turecký handbal šel poslední dobou nahoru. Ale který nešel, že?

První utkání, v němž bude Baník veden jako domácí, se odehraje v sobotu 16. října ve 20 hodin. Nedělní odveta (Baník jako hostující celek) je naplánována na 16 hodin. Oba zápasy vysílá přímým televizním přenosem stanice Sport 1, což je z pohledu házenkářského fanouška sympatická sportovní stanice, neboť vysílá spoustu házené.

Do akce se v EHF Cupu zapojí z českých klubů ještě Zubří a pražská Dukla. Kopřivnice v 1. kole už vypadla a mistrovská Plzeň se začlení až do třetího kola.