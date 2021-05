„Ve hře jsou ještě varianty scénářů případných dodatkových kvalifikací ligových soutěží, či možná volná místa v soutěžích po týmech, které po covidu z finančních důvodů zkrachovaly,“ nastínil možnost, jak se dostat z druhé ligy do první starosta Sokola a předseda basketbalového klubu Roman Hamrus.

Zdůraznil ale, že Karviná si chce vyšší soutěž vybojovat sportovní cestou. „Celý minulý rok byl komplikovaný, hlavně pro mladé hráče, kteří by teď měli naskočit do mužů, ale tam by se asi nechytali, když prakticky rok nehráli, takže se uvažuje o jednoročním prodloužení mládežnické soutěže pro ročníky 2002 i pro novou sezonu,“ vysvětlil Hamrus.

Basketbalisté nyní při postupném rozvolňování řeší tréninky a přípravu, a také přítomnost diváků v hale ZŠ Družby, kde Sokol hraje své domácí zápasy.

„Máme v plánu i soustředění, to bude až v létě, tak do té doby se snad země vrátí do normálu, nyní je pro nás prvořadá otázka koncepce týmu,“ dodal Hamrus.

Karvinští mají v plánu turnaj O pohár rektora v Olomouci, turnaj v Třebíči, a domácí turnaj Emil Cup. Silní soupeři jsou zatím v jednání.