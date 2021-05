Sérii tak vyhráli 3:1 na zápasy, a přestože tedy toto semifinále mělo „jen“ čtyřdílné pokračování, Lovci sebrali Karviné stejně tolik sil jako Zubří v předešlém čtvrtfinálovém dramatu (3:2 na zápasy). Hráli výborně a baníkovci si opět museli sáhnout na dno svých sil! Jinak se v letos vyrovnané soutěži uspět prostě nedá.

Jedním dechem je však nutno dodat, že Slezané zvládli čtvrtý duel opravdu precizně, i když se pro ně nevyvíjel vůbec dobře. „Náš vstup do zápasu byl opravdu špatný, chce se mi skoro říct katastrofální. V tomto kontextu bylo příznivé, že jsme poločas dotáhli alespoň k remízovému stavu,“ oddechl si trenér Karviné Michal Brůna, který v poločase připomněl svým svěřencům naordinovanou taktiku.

Pokud někdo čekal, že reprezentační kvalifikací přerušená série poznamená jak domácí, tak karvinský tým, musel být ve druhé půli mile překvapen, protože na hráčích vynucená pauza vidět nebyla. Hra měla spád, týmy nabídly pěkné akce, k tomu Baník hrál výborně. Skvěle chytal Mokroš v bráně, obrana pracovala na jedničku a v klíčových chvílích pomohlo i štěstíčko, protože Lovosice trefily snad pětkrát brankovou konstrukci.

Karviná si rozhodující náskok začala vypracovávat po 40. minutě, kdy byl ještě stav 21:20. Dalších deset minut totiž domácím přineslo jen jednu branku a několik nepřesností, zatímco Baník se radoval sedmkrát a už domácí nepustil zpět do hry. Ofenzivu táhli znovu šutéři Patzel se Solákem a také křídla Nedoma se Skalickým. Brůnův tým si střelbu umí rozprostřít na několik hráčů včetně rozehrávače Mlotka a dohrávek na pivota, což je jeho velká zbraň. Obrana soupeře se tak nemůže soustředit jen na jednoho nebo dva hráče. Připraveni skórovat jsou v řadě další a další hráči.

„Jsem rád, že jsme Lovosicím ve druhé části dokázali odskočit a postupně navyšovali svůj náskok. Nechtěli jsme do pátého zápasu, protože ten tlak na nás by byl opět obrovský, a tak jsme kostrbatě, ale zaslouženě prošli do finále,“ přiznal Brůna.

Trenér Lovosic Jan Landa litoval, že jeho tým nedokázal udržet vývoj zápasu z první půle, ve které neustále vedl, a to 3:0, 7:4 či 13:10 ještě pět minut před odchodem do kabin. „Možná jsme Karvinou překvapili změnou obranného rozestavení. Naše obrana 1-5 jí dělala problém, a ani její hra sedm na šest nebyla takovou protizbraní, protože i tu jsme byli schopni eliminovat. Jenže bohužel ne trvale. Postupně jsme ztráceli sebevědomí, hlavně naši mladí a Karviná se dostala zase do hry. Nestálo při nás dneska ani štěstí, dost jsme toho naházeli do tyček, což mě mrzí, protože rozjeté to nebylo vůbec špatně,“ přiznával po zápase Landa.

Kdo ve finále?

V závěru utkání měl jeho tým za stavu 28:31 dva slibné útoky, které ale Trkovský s Kupou zahodili do pomocné sítě nad branku, což jen dokumentovalo, že právě mladí hráči Lovosic v klíčových chvílích neprojevili tolik rozvahy. „Jasně, tam se to dalo zdramatizovat, ale upřímně – to by už stejně bylo pozdě. My jsme slibný vývoj utkání prohospodařili už v předchozím průběhu. Ta psychická koule na noze našich mladých byla vidět. Míra zodpovědnosti je svazovala, na druhou stranu jsem za takové zápasy rád, protože přesně tohle oni potřebují jako sůl. Takovými těžkými a na psychiku náročnými zápasy si musí projít, aby mohli herně růst. Je třeba si zvyknou na tlak v zápasech proti nejsilnějším týmům. Teď už se soustředíme na sérii o bronzové medaile, které bychom hrozně chtěli,“ poznamenal Landa.

A Karviná? Ta se zase soustředí na boj o zlato. Kdo bude jejím vyzyvatelem, to se v tuto chvíli ještě neví, protože pražská Dukla ve čtvrtém semifinále poměrně hladce přehrála Plzeň 32:25 a tato série je tak vyrovnaná 2:2 na zápasy. „Musím říct, že mě to překvapilo. Jestli bych chtěl do finále Plzeň nebo Duklu, to je už víceméně jedno, aspoň mně. Oba celky mají kvalitu a proti komukoliv z nich to bude velice obtížné,“ zakončil karvinský kouč Michal Brůna.

FCC Lovosice – Baník Karviná 28:32 (14:14)

Sled: 3:0, 5:1, 7:4, 9:7, 11:9, 13:10, 16:15, 18:17, 20:20, 21:25, 22:28, 25:30, 27:31. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 7/4:1/0. Vyloučení: 5:5. Bez diváků. Konečný stav série: 1:3.

Nejvíce branek Lovosic: Trkovský a Jonsson po 9/2, Kupa 5.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Nedoma 6, Skalický 4, S. Mlotek 3, Patzel 6, Solák 6, Urbański 1, Růža 2, Nantl, Jan Užek 2, Gromyko 1, Franc 1, Plaček, Noworyta, Široký. Trenér: Brůna.