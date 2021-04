Ten je na programu ve středu od 18.30 hodin v karvinské hale házené. Jak jsou na něj Karvinští připraveni? To je už otázka pro jejich trenéra Michala Brůnu, který při své premiéře v roli hlavního kouče zažívá opravdu křest ohněm.

„Je fakt, že tak tuhý odpor Zubří jsem nečekal. Ale jen se potvrzuje, že tam vychovali velmi kvalitní ročník a jsem si jistý, že tři čtyři hráči této garnitury brzy nakouknou do naší seniorské reprezentace,“ přiznává Brůna. „Máme s nimi co dělat, zároveň ale věřím, že jsme na tom fyzicky tak dobře, že rozhodující utkání zvládneme. A psychika? Tlak je v každém sportu a kdo se s ním nevyrovná, nemůže být úspěšný,“ dodává.

Sám Zubřany za jejich neutuchající bojovnost chválil už po prvním utkání. „Opravdu klobouk dolů před zuberskou mládežnickou základnou. Ti kluci jsou mladí, draví, hrají bez stresu a jejich střední spojka Mořkovský a také Havran patří mezi největší talenty u nás na pozici levé a střední spojky,“ vyzdvihl Brůna přínos zuberských mladíků.

V týmu soupeře nejsou samozřejmě sami, je tam i skvělá dvojice gólmanů Malina s Mizerou a hlavně zkušený křídelník Jurka. „Vynikající hráč se zkušenostmi ze zahraničí a reprezentace. Často ho používám jako vzor, jak by mělo křídlo bránit,“ dodává Brůna.

I jeho tým oplývá vynikajícími hráči, kteří ale možná před sérií sami netušili, že s dravými Valachy budou muset podstoupit hned pět duelů. Jaká zatím byla cesta baníkovců v sérii se Zubřím?

První duel byl zároveň i poslední, který Karviná zvládla s přehledem. Od začátku do konce vedla a bez problémů také vyhrála 37:30. Za Zubří zlobil jen dorostenec Mořkovský, jinak nikdo. Jenže pak se začaly dít věci.

Právě Mořkovský si od té doby udržuje střeleckou formu a postupně se k němu začali svými výkony přidávat další a další hráči mladého zuberského celku.

Od druhého utkání drama. I s chybami arbitrů

Druhé utkání už bylo vyrovnané a Zubří na Karvinou vytáhlo tvrdší a pružnější obranu. Zápas de facto rozhodl nešťastný moment, kdy obětavě hrající Solák s Patzelem chtěli tak moc zabránit brance soupeře, že se oba vrhli po míči letícím do opuštěné karvinské svatyně, až se oba srazili nejen mezi sebou, ale i s brankovou konstrukcí.

Museli být ošetřeni lékařem, což ale v házenkářských pravidlech zároveň znamená, že takový hráč není pro tým použitelný pro následující tři útoky. Ne, že by nechtěl, ale prostě kvůli pravidlům nemůže. A vzhledem k tomu, že jak Patzel, tak Solák jsou jasnými ofenzivními tahouny svého mužstva, bylo to pro Karvinou v závěru zápasu značné oslabení. Během jejich absence také Zubří srovnalo.

„Byla to nešťastná náhoda, přesto jsme ten zápas mohli dovést do vítězného konce, jenže nám nebyl odpískaný jasný sedmimetrový hod ani následný regulérní gól Skalického pro přešlap. Toho se ale nedopustil, což je patrné ze záznamu,“ rozčiloval se zpětně nad dvojchybou rozhodčích Michal Brůna. Bojovně hrající Zubřané následně duel dovedli do vítězství v sedmičkovém rozstřelu.

Ve třetím duelu série si baníkovci s Valachy sedmičky zopakovali, tentokrát se šťastným koncem pro Karvinou. „Vedli jsme 5:0, nevynucenými chybami a špatnou koncovkou jsme však Zubří pomohli zpět do hry, a to se chopilo šance. Díky Nemovi jsme naštěstí sedmičky zvládli,“ upozornil Brůna na rozhodující zákroky srbského gólmana Marjanoviće.

Čtvrté utkání se Karviné nepovedlo. Nadšeně bojující Zubří hrálo s favoritem opět vyrovnaně, vedení se přelévalo ze strany na stranu a Karviná se v útoku nemohla prosadit. „V rozhodující fázi jsme udělali fatální chyby při rozehrávce a Míra Jurka fantastickým obranným zákrokem překazil poslední střeleckou příležitost Honzy Užka. Zubří vyhrálo zaslouženě,“ ohlédl se Brůna zpětně za nedělním utkáním.

Zastavil se však také nad některými verdikty rozhodčích, které mu během série vadily. „Třeba ve třetím utkání jsme útočili na jednogólové vítězství, ale rozhodčí skandálně odpískaným průrazem Mlotka nám sebral balon. Viděl jsem spousty odpískaných průrazů za posledních dvacet let, ale tohle byl vrchol. Zápas nakonec skončil remízou a my v loterii sedmimetrových hodů nakonec uspěli, ale k tomu nemuselo vůbec dojít. Navíc jsme taky mohli prohrát,“ upozornil Brůna.

Není to poprvé, co na chyby rozhodčích v extralize upozorňuje, čehož si samozřejmě všímá širší házenkářská veřejnost. „Jasně, slýchávám spoustu názorů od laiků, že Karviná neustále brečí na rozhodčí, ale kdo rozumí pravidlům házené, tak ví, že ty stížnosti jsou na místě. Já si moc dobře uvědomuji, že rozhodčí jsou také jenom lidé a každý má právo na chyby. I oni jsou v zápase pod tlakem a často v nelehké situaci musí v setině sekundy rozhodnout. Pokud ale udělají v zápase pět chyb na jedné straně a deset na druhé, tak ta druhá strana nemá moc šancí vyhrát, zvláště při tak vyrovnaných průbězích zápasů, jaké se v play off hrají,“ upozorňuje Brůna.

Sám říká, že kvůli kritice českých arbitrů cítí ze strany fanoušků a některých klubů doslova nenávist vůči Karviné. „Dost dobře ale nechápu, proč nám kluby vyčítají to, že se proti chybným verdiktům ohrazujeme. Ty verdikty jsou prokazatelně nesprávné. Ti lidé si asi neuvědomují, že s touto nespravedlností bojujeme i za ně, protože v dalším zápase můžou být poškozenou stranou oni sami. A chtějí si tím snad kazit náš sport? Já myslím, že ne. Tak proč jim to tedy vadí?“ ptá se řečnicky Brůna.