/FOTO/ Házenkáři Baníku Karviná si dál pronajímají trůn extraligové tabulky. Po výhře v Lovosicích navlékli na svou vítěznou šňůru už osmý korálek.

Karvinští házenkáři (v bílém) zvládli i zápas v Lovosicích. | Foto: Deník/Karel Pech

„To je samozřejmě příjemné, ale pořád je o co hrát," upozorňuje trenér Karviné Michal Brůna, jehož tým sehrál se soupeřem pohledné, dynamické a rychle vedené utkání. Domácím pranic nevadila absence zraněného Švéda Jonssona. „Paradoxně bych řekl, že nám to v plynulosti a přímočarosti hry prospělo. Balon šel rychleji z ruky, bylo to víc do kombinace, do které se zapojilo více hráčů. Max není tak dynamický, rád si balon podrží, takže v tomto směru jsme hráli lépe,“ uznal Roman Jelínek, trenér domácích Lovců, jak se Lovosicím přezdívá.