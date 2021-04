Do rozhodující fáze sezony naskočili s barevnými přelivy na hlavách, což mělo zřejmě evokovat vzpomínky na éru na začátku milénia, kdy jejich předchůdci s podobně zbarvenými hlavami sbírali titul za titulem.

Do cesty za tím dalším se jim na úvod postavilo Zubří, přičemž by se mohlo jednat o „přijatelného“ soka. Dlouhodobá bilance Karviné s Valachy je totiž nanejvýš příznivá, z posledních deseti vzájemných sérií v play off nepřešlo Zubří přes Karvinou ani jednou, jenže jak upozornil trenér karvinského Baníku Michal Brůna, vyřazovací část je úplně jiná soutěž.

Což mladí Zubřané v první části potvrzovali. Začátek sice vyšel Baníku (5:1), ale pak hosté srovnali krok a dlouho se drželi favorita na dostřel. Ten utekl soupeři až v posledních minutách první půle, kdy získal rozhodující šestibrankový náskok, který se už Zubřanům nepovedlo zlikvidovat.

Ve druhé půli si už baníkovci udržovali vedení a nepřipustili drama. Na straně hostů zlobil jen střelec Mořkovský, zato ale pořádně. Dal třináct branek, a to druhou část druhé půle ani nehrál. „Byl tam už brankový rozdíl a museli jsme ho pošetřil. Naše opory hrály skoro pořád a v neděli je druhý zápas,“ vysvětlil trenér Zubří Michal Tonar.

„Ale je fajn, že to Lukášovi dnes vyšlo, Karviná musela hrát naplno. V základní části nás přehrála rozdílem dvou tříd, dneska to bylo z naší strany v pořádku, což je signál, že náš mladý mančaft se posouvá kupředu,“ viděl na hře svého týmu herní progres.

„Opravdu dnes musím být pozitivní, tím nemyslím testování na covid, ale náš výkon. Ten byl v pořádku. Vstup nebyl dobrý, to je ale naše stará bolest, začínám hrát až v okamžiku, kdy prohráváme 1:5. Nicméně pak jsme hru zcela vyrovnali a jen škoda konce první půle, kdy jsme to nezvládli a nechali si dát snad šest branek za sebou (čtyři - pozn. aut). Takové výpady pak stojí hodně sil,“ uznal.

Co přesně se tam podle něj stalo? „Začali jsme zbytečně panikařit, nedrželi se toho, na co jsme se celý týden připravovali. Vrátili jsme se k tomu zase až ve druhé půli a myslím, že jsme Karvinou potrápili. Prohrát o sedm není rozdíl, za který bychom se měli stydět. Možná jsme mohli být ještě odvážnější a dopadlo by to lépe,“ uvažoval Tonar.

A jak byl s výkonem svého mužstva spokojen karvinský Michal Brůna? „Já osobně nejsem spokojen nikdy, ale ten vstup do série jsme zvládli. Zubří se nás pokusilo na startu utkání zastrašit tvrdšími zákroky, ale zvykli jsme si a na konci první půle si udělali rozhodující náskok. Tam se podle mě zápas lámal, posledních deset minut první půle patřilo nám, tam jsme jim ujeli a už to nepustili,“ viděl zápas celkem jasně.

K taktice svého mužstva toho moc neprozradil, pro soupeře ale slova chvály našel. „Zubří má běhavý a perspektivní tým, já je chválím dlouhodobě, protože se mi líbí, jak to tam dělají. Nebojí se, dneska zahráli fakt hodně dobrý první poločas a ztížili nám to,“ přiznal Brůna.

Baník Karviná – Robe Zubří 37:30 (19:13)

Sled: 5:1, 6:4, 8:7, 11:9, 14:11, 15:13, 21:13, 22:17, 26:20, 30:24. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 2/2:6/6. Vyloučení: 6:2. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Karviná: Marjanović, Mokroš – S. Mlotek 4, Nedoma 1, Skalický 2, Nantl, Patzel 11/2, Jan Užek 6, Solák 6, Franc, Plaček 1, Urbański 5, Gromyko 1, Noworyta, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Zubří: Mořkovský 13/6, Havran 5.