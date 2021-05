„Tehdy jsme v rozhodujícím zápase nedali snad jedenáct náskoků z křídel. To se už, doufám, nemůže nikdy opakovat,“ pousmál se při vzpomínce na nepovedený domácí duel trenér Baníku Michal Brůna, který tehdy působil jako hráč.

Jeho svěřenci v úvodním pondělním duelu letošního finále přetlačili Plzeň 27:26. Trenér Brůna rychle rozpoznal, že hráči nejsou ve své kůži, některé opanovala nervozita z jejich prvního finále, z tlaku, který na ně dopadal.

Jako správný lodivod soudržné karvinské party jim ale nepřestal důvěřovat. A hráči se mu odvděčili. Nešlo jim to, byli v křeči, ale bojovali a právě pověstným srdíčkem a také „morálem“ dotlačili první zápas do vítězného konce. Obrat z 23:25 na 27:26 proti silné Plzni se cení.

Karvinská radost z úvodní výhry.Zdroj: Ivo Dudek

Vidět byl tahoun karvinské ofenzivy Dominik Solák. Zářný příklad morálních kvalit a nevšedního zaujetí pro věc. Schytával rány, obětoval se, dvakrát řešil problémy s levým kolenem. Pořád se ale na palubovku vracel s tím, že chce spoluhráčům pomoct. „Je to finále, dohrál bych zápas snad i se zlomenou nohou,“ demonstroval svůj postoj Solák. I on si pořádně „máknul“. „Zápas nás stál hodně sil, ale s tím jsme počítali, je to vrchol sezony, silný soupeř. Jsme šťastní, že se nám to nakonec podařilo dovést do vítězství. Ve středu si do Plzně pojedeme pro druhé. Musíme to zase urvat,“ burcuje spoluhráče.

„Jo, Solo je náš dříč, bojovník. Nakonec to rozhodl. My jsme v tom zápase podobně jako Plzeň udělali dost chyb, naštěstí ne tolik jako soupeř. Byly tam nějaké tyčky, zahozené sedmičky, už v poločase to mohlo být klidně o pět. Nedali jsme jasné šance, nezvládli poslední minuty poločasu,“ vybavoval si správně Brůna.

Solák nebyl jediný, kdo laboroval se zdravotními problémy. Před utkáním se hovořilo o kolenu Vojtěcha Patzela, tady se ale zdá, že koleno drží. Na konci zápasu se pak za zadní stehenní sval chytal i Slavomír Mlotek, mozek týmu, na němž nervozita patrná nebyla a své zkušenosti dokázal prodat. Bude připraven pro pokračování série? „Já věřím, že ano. Kluci to Slávkovi rozmasírovali, měl by být v pořádku,“ dodal Brůna.

Baníkovci dokázali prostrkávat balony na brankoviště, kde operoval Jan Užek (s míčem). Plzeňští jej často museli zastavovat až za cenu faulu.Zdroj: Ivo Dudek

Poctivá karvinská defenziva s vyztuženým středem Franc - Nantl také zaslouží poplácaní po zádech za dobře odvedenou práci. Plzeň se na svou obvyklou gólovou třicítku nedostala, ostatně, je to finále, tady se nějaké střelecké manévry asi čekat nedají. Slezané se vzadu vyvarovali nesmyslných faulů a oslabení. Když už byl někdo z protihráčů v pozici, že bylo pozdě zasáhnout, raději stáhl ruce. Zbytečná oslabení v souboji, kde rozhodují detaily, budou znát. Toho jsou si Karvinští vědomi.

Baníku se také dařilo poměrně často dohrávat útočné akce na brankoviště, což byla voda pro mlýn pro karvinského Jana Užka. Jako správný kapitán se na pivotu rval s přesilou, dával branky, častokrát byl faulován, z čehož pramenily sedmičky a vyloučení Plzně. Obrovsky užitečná práce karvinského srdcaře. „Ty kombinace a dohrávky do brankoviště jsme pilovali, máme to nacvičené a věřím, že z toho budeme ještě těžit. Proti Plzni jsme jich předvedli docela dost, snad to vydrží po celé finále, ať už bude na pivotu kdokoliv,“ přeje si Brůna.

Jeho týmu je často podsouváno, že má „jenom“ dva střelce. Soláka a Patzela. „Díky za ně. Mnohé týmy v extralize nemají ani ty dva. Já jsem za kluky rád. I v Plzni střílí góly převážně Milan Škvařil a nikdo jiný. Každý tým spoléhá na své elitní střelce. Musím ale přiznat, že teď nás překvapil Nejdl, který v pondělí střelecky vyskočil. Nebýt jej, bylo rozhodnuto už dřív,“ uvažoval kouč Baníku. Plzeňský žolík Tomáš Nejdl dal Baníku osm branek.

Slezané po těžce vydřené bitvě věří, že jim urvaná výhra pomůže. Že z hráčů spadne nervozita. „Bavili jsme se o tom v kabině, hráči cítí, že jsou schopni odvést daleko lepší výkon, než jaký pod tlakem předvedli. Psychická tíha teď bude ležet na straně Plzně. Pokusíme se toho využít,“ uzavírá Michal Brůna. Karvinská výprava neponechává nic náhodě. Po úterním dopoledním tréninku vyráží do Plzně. Chce být připravena na středeční druhý duel série na maximum.