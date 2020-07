Jde o republikovou sérii turnajů v basketbale tři na tři, de facto streetballu, pod hlavičkou České basketbalové federace. Dnes jde již o olympijský sport, mimochodem české výběry budou hrát kvalifikační turnaj o postup na olympiádu v Tokiu ve Vídni v květnu příštího roku.

Celkem osmi turnajů v letošním roce běhen června a července se účastní většinou speciální streetballové týmy domácího i zahraničního složení. Mnoho týmů tvoří vrcholoví hráči z nejvyšší basketbalové soutěže či dalších vyšších soutěží (I. a II. liga), protože to berou jako skvělou přípravu na nadcházející sezonu. Účast v letošním roce je posílena i o fakt, že po pandemii koronaviru je obecně velký hlad po trénincích a zápasech.

Karvinské fanoušky může těšit fakt, že turnajů se průřezově účastní i hráči místního Sokola v různých kombinovaných týmech. Třeba na turnaji v Kroměříži byli Jakub Lepka a Matouš Brůna. Se svým týmem se dokonce dostali až do finále, což je skvělý úspěch. V Hradci Králové byl pak Jakub Lepka se spoluhráči z Ostravy a Olomouce.

Pod přímou hlavičkou Sokol Karviná se pak v minulých dnech zúčastnili karvinští hráči dvou turnajů v Lounech a Poděbradech a nevedli si špatně. Sestava Lubomír Oswald, Tomáš Hamrus, Jan Landor a Jan Kolononičný, což je hráč Hradce Králové z Kooperativy NBL, se v Lounech dostala do čtvrtfinále, kde prohrála s týmem Bernard Humpolec, který tvoří de facto hráči české streetballové reprezentace, proto je čtvrtfinále solidní výsledek.

V Poděbradech se pak stejný tým znovu probil do čtvrtfinále, přičemž se jednalo o stejně kvalitní výsledek v silné konkurenci. Čeští reprezentanti byli rozptýleni do tří družstev, přijelo i jedno družstvo z Ruska a dokonce Mongolska.

Karvinští zde po boji porazili tým Pražačka 17:15, soupeř byl tvořen z týmů I. ligy z Prahy, pak prohrál s CBA Ostrava 9:21, kde proti jednomu z favoritů celého turnaje neměl šanci. Tým byl tvořen hráči z Ostravy, Prahy, Prostějova a Brna, kteří jsou všichni v širším kádru streetballové reprezentace.

V osmifinále Sokol porazil Ballers familly 13:12, soupeřův tým sestával opět z prvoligových hráčů z Prahy a okolí, ve čtvrtfinále pak Sokol nestačil na Profi Amatéry 14:19, což byl další z favoritů turnaje, hráči z Nymburka a Hradce Králové.

„Kluci byli nasazení jako čtrnáctý tým, takže předčili očekávání. Utkání sledovala televize, podívat se přijeli třeba Jiří Welsch, trenér reprezentace Ronen Ginzburg, činovníci České basketbalové federace i specialisté na basket 3x3,“ popisoval z místa dění Roman Hamrus, předseda Sokola, který se do Poděbrad přijel podívat.

Atmosféra na lázeňské kolonádě jej nadchla, navíc se potkal se spoustou známých tváří, se kterými se vidí během sezony v rámci mistrovské soutěže. Viděl i doprovodný program se soutěžemi a ukázkou jiných sportů.

„Současný trenér a manažer České streetballové reprezentace je Michael Kruk, který pochází z Karviné, ale posledních zhruba třicet let žije v Praze. Uvažovali jsme, že bychom někdy takový turnaj chtěli dostat i do Karviné, ale je to zatím na dlouhé lokte, uvidíme,“ doplnil Hamrus.

Mimo jiné v týmu HavKol hrál další karvinský hráč Ladislav Filo, a se svými dvěma spoluhráči z Kolína a bývalým hráčem Sokola Kevinem Týmlem si vedl také celkem dobře, postoupili ze skupiny z prvního místa, ale vypadli v osmifinále.