Baníkovci mají aktuálně v káru čtyři své reprezentanty, a to Dominika Soláka, Jana Užka, Václava France a Vojtěcha Patzela, nemluvě o dalších odchovancích, klub se už ale připravuje na poslední dvě utkání základní části, které odehraje v Praze na Dukle a doma s Maloměřicemi.

Pak bude následovat vyřazovací část, která rozhodne o držiteli letošního titulu. A jedním z adeptů na mistrovský trůn je právě karvinský Baník.

Předvídat něco v době covidové je ale problematické, což si Karvinští uvědomují. Proto se snaží předejít případným problémům s nákazou onemocněním Covid-19. „Víme, že by nám to mohlo v play off vyřadit ze hry klíčové hráče, mohli bychom také například jít do karantény. Víte, že třeba v hokeji nyní v play off hrozí i kontumace utkání v případě, že by mužstvo z důvodu uvalení karantény nemohlo odehrát zápas. To jsou rizika, která dnešní doba přináší,“ uznává manažer karvinského klubu Marek Michalisko.

Jak se tedy budou Karvinští připravovat během bojů v play off? Nestálo by za zvážení uzavřít se do takzvané bubliny, tedy doslova zamknout někde na hotelu a vyjíždět jen k utkáním? „I o tom jsme přemýšleli, bohužel nejsme klub s plně profesionálním statutem, kluci chodí do práce, studují. Možná až na případné finále bychom to opětovně zvážili. Zatím to na nějakou bublinu nevypadá, v klubu i tak děláme řadu preventivních opatření. Pravidelně se testujeme, dochází k dezinfekci tréninkových prostor a podobně,“ vysvětluje Michalisko.

Manažer klubu Marek Michalisko zatím o striktním uzavření mužstva neuvažuje.Zdroj: Ivo Dudek

Český pohár zůstane bez vítěze

Právě kvůli možným potížím s covidem se v tomto ročníku Karviná preventivně odhlásila z evropského poháru (EHF European Cupu). Sama zůstala ve hře alespoň v Českém poháru, jenže ten byl už dříve svazovými činovníky zrušen, protože kvůli vládním opatřením v něm nemohly pokračovat amatérští sportovci z řad klubů v nižších soutěžích. Ostatně, jejich návrat na hřiště je stále v nedohlednu.

„Odklad soutěží způsobený špatnou epidemiologickou situací a protiepidemickými opatřeními v České republice si vynutil zaplnění možných termínů v soutěžích řízených Českým svazem házené v jarní části sezony. Z termínových důvodů byl proto zrušen Český pohár v obou kategoriích mužů i žen,“ stojí v prohlášení na webových stránkách Českého svazu.

„To rozhodnutí se dalo předpokládat, což plně chápeme. Pro nás je to škoda, měli jsme vysoké ambice i v domácím poháru,“ ujistil Michalisko.