Turnaj hostil pražský Chodov, který karvinští žáci přehráli 15:12. I proti Třeboni odehráli dobrou partii, další dva duely se jim ale nevydařily podle představ. S ostravskou Polankou jen remizovali a o Dukle už byla řeč.

Trenérka karvinského družstva Jana Hajžmanová už po prvním kole uznala, že tým hraje, na co má. Jinými slovy, letos to na „díru do světa“ v žákovské lize nevypadá. Karvinští se pohybují uprostřed startovního pelotonu a lepší to asi nebude.

Výsledky: Dukla Praha – Chodov 21:17, Karviná – Třeboň 21:12, Polanka n. O. – Dukla Praha 14:27, Chodov – Karviná 12:15, Třeboň – Polanka n. O. 13:21, Dukla Praha – Karviná 18:11, Chodov – Třeboň 23:20, Karviná – Polanka n. O. 17:17, Třeboň – Dukla Praha 12:26, Polanka n. O. – Chodov 18:17.

Sestava Karviné: Míra, Nižník – Kraina 5, Badura 1, Siuda 8, Franek 12, Krawczuk 2, Krejčí 9, Polášek 2, Waschek, Čížek 5/1, Šebesta 20/3. Trenérka: Hajžmanová.