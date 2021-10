Úspěch havířovských kickboxerů! Přivezli medaile z republiky i Světového poháru

/FOTO/ Oddíl kickboxu SK Kick Wolf Team Havířov se zúčastnil se třemi svěřenci letošního Mistrovství České republiky v kickboxu konaném koncem srpna v Teplicích. Tobias Swaczyna vybojoval dvě třetí místa ve starších žácích do 52 kg, Adam Janek vybojoval titul mistra republiky a třetí místo v juniorech do 74 kg. Pro oba to byly první zápasy ve vyšších věkových kategoriích.

SK Kick Wolf Team Havířov slavil úspěchy na MČR i Světovém poháru. | Foto: SK Kick Wolf Team Havířov

Velkého úspěchu dosáhl klub i ve světové konkurenci. Klub vyslal koncem září juniory Adamy Janka a Nedělu na Světový pohár WAKO Hungarian Kickboxing World Cup 2021 konaném v Budapešti, kde mezi téměř 1700 závodníky ze 45 zemí vybojoval Adam Janek v tatami disciplínách (kicklight a lighcontakt) do 74 kg stříbrnou a bronzovou medaili. Dostali jsme ukázkovou lekci, řekl Matušovič po debaklu v Novém Jičíně Přečíst článek › „Těchto skvělých úspěchů bylo dosaženo hlavně tím, že kluci i přes ztížené sportovní podmínky ovlivněné pandemií nezaháleli a za dodržování všech vládních nařízení trénovali ve svých domovech, sklepech, garážích a hlavně venku, pokud to tedy počasí vůbec dovolovalo. Za to jim patří velké uznání a poklona,“ řekl předseda klubu Radim Janek.



