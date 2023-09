/FOTOGALERIE/ Tohle se jim povedlo! Adam Janek a Tobias Swaczyna z klubu Kick Wolf Team Havířov se podíleli na úspěchu národního týmu ČSFu na letošním mistrovství Evropy juniorů a mládeže, které se konalo na přelomu srpna a září v tureckém Istanbulu. Domů přivezli kompletní sadu medailí.

ME juniorů WAKO v kickboxu (Turecko, 25. 8. - 3. 9. 2023). Adam Janek a Tobias Swaczyna z klubu Kick Wolf Team Havířov získali kompletní sadu medailí. Vlevo slaví Adam Janek po výhře nad soupeřem z Velké Británie. | Foto: Kick Wolf Team Havířov

Adam Janek vybojoval v juniorech titul mistr Evropy v LC a bronzovou medaili v KL. Tobias Swaczyna vybojoval titul vicemistr Evropy v LC starších žáků. „I když jejich ambice byly ještě vyšší, vybojovali opravdu neskutečný výsledek,“ řekl úvodem předseda havířovského klubu Radim Janek.

„Hlavně byla radost se dívat na jimi předváděné výkony. Vyhrát zápas, nebo dokonce stát na stupních vítězů jakýchkoliv zahraničních turnajů pořádaných asociací WAKO, je obrovský úspěch, a takovým mistrovství Evropy bezesporu bylo,“ pokračoval Radim Janek.

„Kluci přípravě věnovali v posledních měsících nadměrné úsilí, kdy dřeli na dvoufázových trénincích, účastnili se tuzemských i zahraničního soustředění pořádaných svazem ČSFu. Trenér Mario Bortoli je připravil skvěle. Má obrovský podíl na tom, co kluci dokázali,“ prohlásil Radim Janek.

„Cesta, na kterou jsme se všichni vydali, je dlouhá a ještě nekončí. Mario Bortoli prostě ví, co dělá, je to Pan trenér. Nejdůležitější pro něho i kluky je, že může být s předvedenými výkony svých svěřenců spokojený, a to nemusí ani cinknout žádá medaile. Ty jsou jen třešnička na pomyslném dortu,“ dodal Radim Janek, který na závěr poděkoval za finanční podporu města Havířov.