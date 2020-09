Havířovští pod vedením trenéra Maria Bortoliho se mezi 63 kluby na letošním mistrovství republiky v Teplicích zařadili mezi jedny z nejúspěšnějších oddílů na tatami. Obsadili páté místo.

To ještě není to nejdůležitější. Šest fighterů vybojovalo celkem pět titulů mistrů republiky, dvě vicemistrovské pozice a jedno třetí místo!

Mistry republiky se stali žáci Tobias Swaczyna (LC do 47 kg), Dominik Majerčík (LC do 42 kg), Adam Janek (LC nad 69 kg) a Adam Neděla (KL nad 69 kg), a rovněž junior Viktor Žíla (KL do 74 kg).

Uvedené výsledky nejsou náhodné, nýbrž jsou zúročením celoroční náročné přípravy. „Naším krédem je, že nikam nespěcháme. Nepotřebujeme mít každý rok nového mistra republiky. Prioritní je pro nás vývoj každého závodníka. Necháváme na každém, aby se v našem sportu našel a pro závodění vyspěl fyzicky i psychicky,“ přibližuje předseda klubu Radim Janek.

V klubu se zaměřují na tréninky pro univerzální rozvoj sportovce. „Kromě klasických nácviků technik a sparingů věnujeme čas i rozvoji pohybových dovedností, postřehu, obratnosti. Často i ve formě hry,“ vysvětluje dále Janek.

Protože v klubu respektují individualitu každého závodníka, to znamená, že každý si trpělivě buduje svou vlastní cestu k vítězství, která nejlépe odpovídá jeho schopnostem a možnostem, přináší jim to i takové úspěchy, jakých dosáhli na jaře Adam Janek a Viktor Žíla.

Zdroj: Wolf Team Havířov

Oba se zúčastnili Irish Open v irském Dublinu, což je jeden z podniků světového poháru WAKO. „Bývá považován za největší a nejprestižnější turnaj v kickboxu,“ upozornil Radim Janek.

Oba chlapci se ve světové konkurenci neztratili a na sledované události vybojovali dvě bronzové medaile! „Kluci měli našlápnuto i ke startu na ME a MS, ale situace kolem koronaviru zastavila veškeré světové turnaje v kickboxu,“ zalitoval předseda havířovského kickboxu a upozornil, že klub pořádá celoroční nábory nových závodníků.

„Závěrem chci poděkovat i Statutárnímu městu Havířov za jeho finanční podporu, bez které by klub neměl odpovídající podmínky pro trénink a rozvoj sportovců, a určitě ani ne takové výsledky,“ upozornil Janek.