Pro bruntálského rodáka Martina Kolomého končí letošní ročník Raylle Dakar ještě dříve, než vůbec začal. Zkušený pilot měl při tréninku se svým navigátorem Jiřím Strossem nehodu, při které šel jejich Ford přes střechu. Kolomý v letošním ročníku vyměnil kamion za osobní automobil.

Martin Kolomý v písečných dunách. | Foto: Buggyra

Osudným se posádce týmu Martina Prokopa stala poslední testovací jízda před začátkem Dakaru. Oba dva závodníci jsou v pořádku, nicméně i tak zamířili na pozorování do nemocnice. Nehoda ovšem byla natolik vážná, že Kolomý se Strossem letošní Dakar nepojedou. Auto totiž nebude možné opravit do takového stavu, ve kterém by prošlo odpolední technické přejímky.