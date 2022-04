„Věděli jsme, že série nebude snadná, Kopřivnice má svou kvalitu, ale chtěli jsme ji samozřejmě zvládnout v co nekratším možném čase. Mrzí mě, že jsme se výhrou neodměnili našim fanouškům, kteří nás přijeli do Kopřivnice povzbudit. Připadali jsme si jako doma,“ poznamenal trenér Karviné Michal Brůna, který u svého mužstva postrádal větší díl střelecké zodpovědnosti u spojek.

„Nemůže nás pořád táhnout jen Vojta Patzel, musí se přidat i ostatní,“ upozornil.

Baníkovci měli lepší začátek, vytvořili si náskok a ten si drželi celý poločas. Kopřivnice dokázala trestat menší okénka v karvinské obraně, takže náskok Karviné se jí dařilo snížit na rozdíl dvou branek.

„Naše obrana nebyla tak kompaktní, jako v prvních dvou duelech,“ všiml si Brůna.

Derby zatím jasně pro Karvinou. Baníkovci zvládli i druhý duel

S nástupem do druhého poločasu to vypadalo, že si přece jen Karvinští dokážou vytvořit zase vícebrankový náskok, domácí však mezi 36. a 38. minutou šňůrou čtyř branek otočili na 22:21.

Pak už bylo vyrovnané utkání jako na vážkách, chvíli vedli hosté, chvíli domácí. V závěru dokázali Kopřivničtí odskočit na skóre 31:29, což se ukázalo jako rozhodující. Baník stačil už jen snížit.

„Gratuluji Kopřivnici k bojovnému výkonu. My jsme si to dnes prohráli obranou, která nefungovala podle našich představ. Musíme hodit porážku za hlavu a do čtvrtého zápasu jít s čistou hlavou,“ poznamenal Michal Brůna.

KH Kopřivnice – Baník Karviná 31:30 (15:17)

Sled: 1:3, 3:7, 7:8, 9:11, 12:13, 13:15, 15:19, 17:19, 18:21, 22:21, 22:23, 26:25, 29:27. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 3/2:4/4. Vyloučení: 4:6. Diváci: 608. Stav série: 1:2.

Nejvíce branek Kopřivnice: Grizelj a Čadra po 6, Musálek 6/2, Gřes 5.

Karviná: Marjanović, Mokroš, Tabara – Petrović, Široký, Nantl 1, Patzel 12/3, Halama 1, Jan Užek 5, Skalický 2/1, Sobol 5, Růža 1, Franc, Mlotek 1, Fulnek 2, Pelák. Trenér: Brůna.