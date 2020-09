Havířovská výprava totiž na místě zjistila, že se jí nedaří vygenerovat v elektronickém informačním systému hráče do zápisu o utkání. Důvod byl nasnadě – osmi z nich totiž dva dny předtím skončila platnost roční lékařské prohlídky a systém je do akce prostě nepustil.

„Samozřejmě, informační systém ragbyové unie je už plně elektronický, papírování skončilo někdy před rokem. Smůla byla, že já i druhý trenér Kovács jsme se vraceli po dovolených domů až o víkendu. Kdybychom přijeli v pátek, tak zjistíme, že některým hráčům vypršely lékařské prohlídky. Ale divím se, že to nikdo z nich neřešil. To by je pak člověk zabil. Přitom jim chodí na e-mail, který zadali při registraci, s předstihem upozornění, že tehdy a tehdy končí platnost vaší lékařské prohlídky. Kdyby se to stalo u dvanáctiletého nebo i šestnáctiletého teenagera, tak to ještě pochopím, ale abychom vodili za ručičku třicetileté chlapy, to fakt nechápu,“ ulevil si Pavel Indrák, trenér havířovských ragbistů.

Protože jeho tým tedy neměl ani potřebných 11 hráčů do hry, skončilo derby kontumačním výsledkem 30:0 pro Ostravany. „Bylo tam však dost fanoušků, a tak jsme se s Daliborem Čechem (prezident ostravského klubu – pozn. aut.) dohodli, že si zahrajeme alespoň o Slezský kylof,“ informoval Indrák.

Mohl žehrat na to, že do Ostravy nepřijela nejsilnější sestava, jaká hrála před týdnem proti Petrovicím, ale i tak se hráči snažili a ztratili utkání až v posledních minutách. Ještě pět minut před koncem Havířované vedli 20:12, ale nakonec prohráli. „Prakticky jsme nestřídali, bylo nás tak akorát. Je logické, že síly ubývaly a soupeř toho využil. Hráče ale můžu pochválit za snahu. Kromě toho také udrželi emoce na uzdě, takže se neopakovala situace z letní přípravy, kdy se náš vzájemný zápas nedohrál,“ chválil Indrák hráče i za sebekontrolu.

Sokol Mariánské Hory – RC Havířov 24:20 (7:7) – přátelské utkání

Pětky: 4:3. Rozhodčí: Oczadlý – Střaslička, Selig.

Body Mar. Hor: Juchelka 9, Marek, Csernai a Kratochvíl po 5

Havířov: N. Sittek 5, O. Benčík, Musil, Aberle, Olšanský, Macháček, Kovács, Filipiak 5 – Jakub Uhlíř, Ogurčák 2 – Třaslín 5, L. Sittek, Barabáš, Hladík – Jan Uhlíř. Střídali: O. Kloda 3 a Indrák. Trenér: Indrák.