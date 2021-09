„Je to pro nás skvělý úspěch a ač v dosti oslabené sestavě, potvrdili jsme naše ambice a všichni noví hráči se skvěle zapojili. Podstatné bylo klima v týmu a možnost zahrát si proti týmům, se kterými se v základní části druhé ligy nepotkáváme. To pro nás bylo velkou motivací,“ přiznal trenér Hamrus.

Proti Jihočechům předvedli výborný výkon, zvláště ve druhém poločase (Koloničný 16 doskoků, Šotlík 9 asistencí). Ambiciózní druholigový tým z české skupiny má také chuť postoupit do první ligy, vzájemná konfrontace tak byla užitečná a Slezané vzkázali druholigové veřejnosti, že budou opravdovým favoritem své soutěže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.