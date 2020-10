Šlo o závěrečný titulový zápas MMA nabitého galavečera Oktagon 17, jenž proběhl v sobotu 17. října v brněnské hale Zoner Bobyhall. David Kozma svého soupeře znal. Šlo o odvetu za dva roky starý duel, který tehdy karvinský rodák vyhrál. Stejný cíl měl Kozma i v sobotu. A spnil jej.

„Ale první dvě kola jsem prohrál. Jenže od třetího jsem vypozoroval, že soupeř odchází fyzicky. V té chvíli jsem věřil, že pokud by šel zápas takto dál až do konce, tak vyhraju. Jen jsem to držel, tlačil a nakonec se to na body podařilo utáhnout,“ popsal Kozma cestu, jak došel k triumfu.

Z jeho reakce bezprostředně po vyhlášení šlo vypozorovat, že si nebyl svým vítězstvím úplně jistý. „Nebyl no. Kdykoliv je zápas na body, tak si člověk nemůže být výsledkem jistý. Byl to vyrovnaný duel,“ uznal Kozma.

Obhajoba pásu pro něj může znamenat lepší budoucnost. „To se ještě uvidí, ale každá výhra vás posune. Je to další dobře vyplněné políčko na Sherdogu (internetová stránka věnující se statistikám MMA) a samozřejmě vyšší šance, že by se mi mohla ozvat nějaká zahraniční organizace,“ uvažuje karvinský bijec.

V prosinci by se mohl objevit zase v Rusku. „Je to možné, manažer už mi to nadhodil. Víc budu vědět v příštích dnech. Případně budu čekat do února na Oktagon v Ostravě,“ poznamenal Kozma.