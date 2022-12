„Ve čtvrtek jsem byl na prvním tréninku, cítím se v pohodě, chtěl jsem to trochu rozhýbat. Musím do toho naskočit, není na co čekat,“ říká Kozma, přičemž popsal, co za zdravotní neduhy mu poslední konfrontace přinesla. „Brito byl ale pobitý víc,“ dodává.

Už jste si prohraný zápas zanalyzoval?

Viděl jsem ho dvakrát. Poprvé hned večer, ale to mi ještě třeštila hlava, takže to ani nepočítám. Na začátku minulého týdne jsem na koukl znovu a myslím, že rozhodl první úder. Od té chvíle jsem bylo mimo, neposlouchaly mě nohy, dělal jsem tam blbosti, neuměl jsem časovat, kdy se pokusím Brita dát na zem. Jen jsem se motal. První rána rozhodla.

Bylo to špatnou taktikou, nebo jiným přístupem, než k předešlým zápasům?

Taktiku jsem měl zvolenou, ale tím, že mě trefil, tak šla do kopru. Vůbec jsem neměl zkoušet s ním boxovat. Říkal jsem si, že přežiju pár ran a budu pokračovat v tom, co chci já, jenže když mě trefil první kombinací, tak to šlo do háje. Až do konce jsem pak nebyl schopný dělat to, co jsem plánoval a chtěl.

Překvapila vás Britova přesnost a síla úderů?

Překvapila mě jeho zadní ruka, protože ta nešla vůbec vidět. Přitom jsem si pořád říkal, že ji vidím, vidím, vidím, ale pak to trefil tak, že jsem neviděl nic. První úder ještě ano, protože jsem nebyl mimo, ale na další už jsem nebyl schopný adekvátně reagovat, ať by útočil odkudkoliv.

Přitom jednou hala bouřila, když jste se vymotal z takřka bezvýchodné situace a naopak jste přešel do útoku. Kolik scházelo, abyste mu tu ruku utáhl, že by musel odklepat?

Ve druhém kole jsem ho chytil do armbaru, ale to byl armbar na autopilota. V tom stavu jsem ani nepřemýšlel, že to tak udělám. Mám to naučené, ale nezahákl jsem mu jednu nohu za hlavu. Kdyby se mi to povedlo, možná bych to utáhl, ale když jsem se motal a jel na autopilota… Spíše jsem byl v módu přežívání, tak to bylo těžké, protože jsem se nesoustředil na to, co mám správně dělat. Tohle byla spíše páka ze zvyku.

Na tiskovce jste uvedl, že podle vás i vašeho týmu byl zápas ve třetím kole ukončen správně. Jste toho názoru i nyní?

Ano. Bylo to ukončeno správně. Jsem rád, že mi rozhodčí dal několik šancí se do zápasu vrátit. Ani si nemyslím, že by ho neukončil pozdě. Co jsem četl komentáře pod fotkami, články a videi, tak to měl stopnout dřív, ale já si to nemyslím. Upřímně, já bych to ještě nechal, ale já jsem blázen a riskuji. S tímto rozhodnutím jsem ale v pohodě a vše proběhlo, jak mělo.

Zajímavé je, že sudí chtěl několikrát zápas ukončit, ale to kuriózně udělal ve chvíli, kdy jste oba stáli na nohou. Vy jste sice vrávoral, nicméně soupeř také nevypadal nijak svěže.

Co by bylo dál, to se už nedozvíme. Já byl mimo, pokračování bych asi přežil, ale mohl bych schytat další údery do hlavy, takže to rozhodnutí beru. Vím, že Brito byl také mimo. Fyzicky vyčerpaný, polámané ruce, po zápase ho napichovali na kapačku, protože nebyl schopný dojít na lehátko. Trenéři a doktoři ho museli podepírat. On měl také dost a myslím, že já na tom byl možná lépe. O to větší škoda, že to do dalších kol nedošlo, protože by se to tam lámalo. Bohužel.

Už z vás vyprchalo zklamání, nebo to přetrvává?

To zůstane už do konce života. Samozřejmě zklamaný jsem, ale je třeba jít dál. Oklepat se a koukat dopředu, protože mám před sebou Gamechanger, který budu chtít vyhrát.

David Kozma.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Od lidí jste ale sklidil potlesk a uznání, co myslíte?

Všichni říkají a píšou mi, že jsem srdcař, nic nevzdám, mám betonovou hlavu a nechápou, že je někdo schopný něco takového vydržet. Holt jednou jsem si řekl, že dělám bojové sporty, tak přece to nebudu odklepávat po pár úderech. Vždycky tam nechám vše.

Co jste si pomyslel, když Brito na tiskové konferenci řekl, že se mu zdálo, že mlátí do betonového sloupu?

V té chvíli jsem si neříkal nic, protože jsem se viděl v posteli. (zasměje se) Ale asi má pravdu, vydržím toho hodně. On měl snad zlámané obě ruce, byl na tom fyzicky hůř.

A vy? Jak to fyzicky poznamenalo vás?

Původně jsem si myslel, že mám zlomený nos, ale ne. Ještě pár dní zpět jsem byl na kontrole, protože mě trochu bolel, ale nic s ním není. Jen je tam vnitřní hematom, takže to do týdne ustane. Šili mi i rty a mám ještě trochu křivý prst, jeden ohnutý článek, protože mi tam vyskočila šlacha, ale doktor říkal, že aby byl rovný, tak musím nosit devět týdnů ortézu, na což ale není čas. Tak jsem to sundal a budu žít s křivým prstem.

Jako Jaromír Jágr…

(zasměje se) Dá se to tak říct. Ale je to jen estetická věc, takže jsem s tím v pohodě. Ale aspoň v něčem jsem si podobný s hokejovou legendou a mám navíc památku na tento zápas.

Zmínil jste projekt Gamechanger. Na tiskovce Oktagon Time jste řekl, že o projektu nemáte moc informací. Co nyní?

No… O mnoho víc informací nemám, protože pořád neznáme ani tu druhou osmičku, takže nevím, s kým budu v březnu zápasit. Moc se ale těším, bude to velký projekt, bude to sledované, a jak jsem řekl, chci to celé vyhrát.

A získat za čtyři zápasy přes sedm milionů korun…

Kdyby se to povedlo, byla by to paráda. Nikdy tu nic takového nebylo, takže vyhrát to, byl bych šťastný.

To byste možná už dál zápasit ani nemusel…

(pousměje se) Kariéru bych neukončil, ale dost by mi to přilepšilo.

Máte spočítáno, kolik jste si zápasením v životě vydělal?

Nikdy jsem to nepočítal, takže vám nepovím. Abych se přiznal, ani si nepamatuji, kolik jsem kdysi na startu kariéry dostal za který zápas. To nespočítám, ani kdybych chtěl.

Od druhého kola se nabízí soupeři jako Kestész, Veličkovič, nebo Apollo, které jste porazil, ale právě také Brito. Umíte si představit odvetu hned za pár měsíců?

Jít s Kertészem, tak bych byl z toho smutný, protože s ním jsem zápasil už dvakrát a porazil jsem ho. Samozřejmě bych radši bral Brita, kterému dlužím porážku. Kdybych si mohl vybrat, tak zvolím jeho. Tam by byla velká motivace.

Je vysněné finále Kozma – Kincl?

Už jsme to zmínili na tiskovce, že pokud bychom se měli potkat, tak až ve finále. Jsme kámoši, trénujeme spolu, bavíme se, a vždycky jsme si říkali, že půjdeme proti sobě jen o velký balík. Kdyby to bylo finále, tak tam se o velké prachy hraje, tak proč ne?

V sobotu 4. března tedy budete zápasit v osmifinále Gamechangeru v Ostravě. Kdy začnete s přípravou?

Ve čtvrtek jsem byl na prvním tréninku od zápasu, cítím se v pohodě, chtěl jsem to trochu rozhýbat. Od tohoto týdne už dvojfázovky. Marné… Je třeba začít přípravu, nelze čekat na nový rok, protože běžně startuji tři měsíce před zápasem, ale tato doba už běží. Takže musím do toho naskočit.