Soupeř se mu změnil pouze 11 dní před zápasem. „Beru to tak, jak to je. Samozřejmě jsem chtěl zápasit v Ostravě, kámoši a rodina drží lístky už dva roky, počítal jsem s kotlem, bohužel to nevyšlo. Situace je taková. Těžko se s tím dalo něco dělat,“ řekl Deníku David Kozma.

Složitě se s tím smiřuje, viďte?

Musím to vypustit z hlavy a soustředit se na zápas, u kterého je důležité, že vůbec bude. Aby příprava nevyšla vniveč. Ale beru to tak, jak to je a Ostravy se určitě ještě dočkám. Vím už ze zápasu s Pirátem (Samuelem Krištofičem), že mě hnala celá hala, což mi dalo sílu a motivaci. Brno je takové tiché, bude tam tisíc lidí maximálně. V tom je největší rozdíl.

Na druhé straně právě v Brně jste porazil naposledy Apolla Silvu.

Zkušenosti s tím mám, bude důležité přepnout v hlavě. Oba máme stejné podmínky, takže to takhle beru, i když před diváky by to samozřejmě bylo lepší. Ale na Brno už jsem zvyklý.

Když jste se dozvěděl, že Ivan Buchinger nemůže zápasit, a že je možnost Veličkovič, zvažoval jste, jestli do toho jít, nebo jste hned věděl?

Na telefonu jsem viděl asi deset zmeškaných hovorů od mého týmu, takže mi bylo jasné, že se něco děje. To jsem se pak dozvěděl a ani vteřinu jsem nepřemýšlel. „Jdeme do toho,“ řekl jsem jim. Od léta jsem se připravoval a nechtěl jsem to zahodit. Vzali jsme to, co bylo.

Přece jen ale jde o jiného soupeře, než jakým je Buchinger. Spíše postojář, urostlejší, mohutnější, času na přípravu málo. Ani to vás nerozhodilo?

Poslední zápas jsem měl s Apollem, který byl podobný typ. A také má opačný gard. Tudíž jsem poslední přípravu měl na takového soupeře, tak jsem si řekl, že si jen něco přehodím v hlavě, upravím taktiku a pojedu to, co umím. Není čas se učit nové věci. Hlava je důležitá, protože celou dobu jsem myslel na zápas s Ivanem, ale teď jsem se musel přehodnotit na jiného zápasníka.

V tréninku jste nic jiného nezařadil?

Ještě něco v lapech, že trenér víc kope a já na to reaguji. Jinak ale času moc není a nebylo. Spíše je to o hlavě a psychice.

Co povede k vítězství?

To uvidíme. Bojan se nepřipravoval na pět kol, já ano, a od léta, takže kondice bude na mé straně. Ani nevím, kdy Bojan byl v titulových kolech. Troufám si říct, že možná nikdy. Pokud se to dostane až tak daleko, bude to má výhoda.

Se Silvou šlo hodně o vyhecovaný souboj, kdežto s Buchingerem i nyní s Veličkovičem je to daleko klidnější. Je to tak?

Já nejsem ten, který by trashtalk nebo slovní přestřelky vyvolával. Minule jsem reagoval spíše na Apolla, který říkal, že před ním utíkám a bojím se zápasit. Tak jsem řekl tu hlášku o dementovi, která se chytla. Plánované to určitě nebylo.

Zaznamenal jste vlastně Apolla, že i on se hlásil k odvetě?

Vím o tom. Pořád mě označuje v příspěvcích nebo komentářích, že chce odvetu, že jsem kuře. (zasměje se) Já to tak nevnímám. Už jsem ho jednou porazil a podruhé s ním nepotřebuji zápasit. Až bude mít další tři vítězství, tak může dostat další šanci, ale teď jsou na řadě jiní.

Jak se tedy cítíte?

Dobře. Jsem připravený, mám fyzičku, formu. Jdu do toho pozitivně.

I nos, který už toho hodně pamatuje, je v pohodě?

(pousměje se) Drží, takže jsem tuto přípravu spároval bez helmy. Pár ran jsem dostal, je otestovaný a je v pořádku.