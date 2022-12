Vybavíte si ještě něco z prvního duelu s Gáborem Borárosem právě z listopadu 2018?

Asi jen to, že si Gábor poranil koleno. Já na něj špatně spadl, on se zranil a pamatuji si, že z takového vítězství jsem nebyl nadšený. Chtěl jsem ho porazit způsobem, který je obvyklý, tedy ukončit ho, nebo vyhrát na body. Ale takový je sport a i se zraněním se musí počítat. Nicméně já si pamatuji všechny tituláky. Třeba poprvé v Ostravě to bylo s Pirátem (Krištofičem). Na pět kol.

Která obhajoba byla s odstupem nejtěžší?

Jednoznačně s Apollem. To asi už nic nepřekoná. Sáhl jsem si na dno sil a doufám, že to už nikdy nezažiju. Ale posunulo mě to.

Teď vás čeká jiný Brazilec Kaik Brito. Nezdá se vám, že rétorikou a vzájemnými vzkazy to připomíná duel s Apollem?

Já bych to moc nesrovnával. Jde o další jeden zápas. Jsme od sebe daleko, tak jsme na sebe zareagovali přes sítě a kamery. Řekl, že obhajovat by chtěl s Kertészem, tak jsem mu připomněl, že nejprve ten pás musí získat. Ale je pravda, že oba jsem nazval dementy. To je spíše ze srandy, než že bych to myslel vážně.

On to ale evidentně vážně vzal…

(směje se) Jestli jo, mě to nevadí, ale já si z toho dělám srandu. A s Apollem to bylo stejné. Nevidím v tom žádnou žášť, já myslím, že to bude v pohodě týpek, ale jdu ho samozřejmě porazit.

Nemůže to být nakonec podobná řežba jako s Apollem?

Určitě může, i když nechci být takhle dobitý. Jestli to ale bude potřeba k vítězství, tak bohužel. Výhra je přednější, a jak budu domlácený, je mi víceméně jedno. I když nechci. (usmívá se)

Brito se prezentuje výbornými nástupy, pokud v Oktagonu vyhrál, tak zápas trval okolo minuty. Zároveň má silné údery. Vidíte v tom jeho největší zbraně?

Stoprocentně. Vždy vyhrál v prvním kole. A pokud se náhodou dostal do třetího, to bylo třikrát v kariéře, prohrál. To o něčem svědčí. Když hned nevyhraje, tak to v hlavě vzdává a nedokáže jít za hranu. To je pro mě dobře, protože já s pátými koly mám zkušenosti, byl jsem tam několikrát a vím, jak si našetřit síly. Bude to o tom přežít první kolo a pak ten zápas postupně převzít.

Odolat úvodnímu náporu je tedy klíč k úspěchu, že?

Bude to jako v každém jeho zápase. Silné první kolo, kde třeba nebudu stíhat, možná něco sežeru, párkrát nakoupím, ale s tím počítám. Je to zápas. Pro mě důležité nezaspat a nenechat se trefit K.O. To mi nesmí dát.

Vyštenkroval jste ho tvrzením, že nevydrží pět kol. On vás následně vyzval k souboji na osm kol. Co jste si pomyslel?

Samozřejmě jsem se pousmál, protože i on ví, že to není možné. Proto to také řekl. Nejsme v Clash of the Stars, aby se tu vypisovala kola. V životě nebyl v pátém kole, maximálně ve třetím a pokaždé prohrál. Nebyl schopný jít dál, za hranu svých sil a sáhnout si na dno. Vzdal to v hlavě. Že je připraven na osm kol může říkat, ale nemá s tím zkušenosti a nebude nachystaný. V zápase je pět kol něco jiného, než v tréninku. Zkušenost je nejvíc.

Určitě si zápas v hlavě modelujete. Bude se boj odehrávat víc na zemi, nebo Brito bude chtít ho držet v postoji?

On určitě bude chtít postoj, já naopak jeho chci ždímat v klinčích. Nevím, jestli ho házet, nebo se na něj věšet, abych ho zpomaloval. Budu ho ale ždímat, ždímat, ždímat, až bude unavený. Wrestling nemá rád, je z toho zakyselený a pak, když jde zpět do postoje, tak už není tak nebezpečný, jako na začátku.

Může na něj dolehnout atmosféra a důležitost zápasu?

Může, uvidíme. Doufám, že hala v Ostravě bude na mé straně. Mně to požene, a jestli jeho kulisa sundá, budu jen rád.

A vaše nervozita je pořád stejná?

Každý je před zápasem nervozní. Ať si říká kdo chce, co chce. Akorát je důležité se naučit s tím pracovat, nenechat se svázat. Třeba mi pomůže plná hala, kde budu mít známé, kamarády, rodinu. To mě požene dopředu, protože nechci nikoho zklamat.

Kolik jste sháněl lístků pro známé?

Sto dvacet čtyři. Zrovna v úterý jsem si je vyzvedl, takže kotel s mými ultras bude.

Jak jste spokojen s přípravou?

Příprava byla jako každá jiná. Opět tři měsíce, po kterých se cítím v super formě a na sto procent. Na každý zápas se připravuju poctivě. Byl jsem na dva týdny v kempu v SBG.

Co vám dal trénink od Johna Kavanagha, trenéra slavného zápasníka Conora McGregora?

Jako hlavní trenér SBG má ranní tréninky. Ukázal nám nějaké fintičky, detaily, protože je detailista. Měli jsme hlavně grappling a wrestling. Jestli to použiju v zápase, uvidím, ale spíše asi ne, protože je nutné si to pořádně nadrilovat. Ale už jsem něco použil při sparingu, tak snad to pomůže.

Co říkáte tomu, že tiskovka Oktagon Time je už ve čtvrtek, tedy večer před vážením?

Já shazuji už od neděle, zavodňuji, takže tam budu unavený – to jsem i teď – ale zvládnu to. Jsem nachystaný. To úplné odvodnění pak budu dělat po tiskovce. Vždy dělám polovinu večer před váhou, a polovinu pak ráno.