Po většinu titulového zápasu měl Kozma navrch, držel Knížeho na zemi, a když už se dostal do defenzivy, brzy se z ní vymanil. Čtyřiačtyřicetiletý veterán se však zkušeně bránil a dařilo se mu ataky obhájce eliminovat. Víc ale – až na výjimky – nenabídl, takže když pětikolová bitva došla do úplného konce, rozhodčí přisoudili titul na body Kozmovi.

„Těžký zápas, každý zápas na pět kol je těžký. Jsem na konci svých sil. Nevěřil jsem, že vydrží pět kol,“ přiblížil šampion. „V prvním kole něco trefil, cítil jsem to a pak už to bylo v pohodě. Chtěl jsem to ale ukončit, nechtěl jsem tu být pět kol. Omlouvám se, nemůžu každý zápas vyhrát před limitem,“ dodal David Kozma.

Ostrava zatleskala i poraženému, který přišel o svůj sen v podobě titulu. „Docházely mi síly, shazování bylo náročné, snažil jsem se zregenerovat, ale nebylo to ideální. V postoji jsem se to snažil držet, měl jsem tam větší šanci než na zemi. Pár ran jsem trefil, ale fyzicky je na tom lépe. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ promluvil poražený Petr Kníže.

Mikulášek do soupeře vletěl a od začátku měl převahu, držel Meliše pod sebou. Ten ale po více než třech minutách dostal do klinče jeho ruku, načež podle záběrů je znát, že Mikulášek křičel. V té chvíli sudí ukončili zápas. „Viděl jsem to tak. Já také tak jednou prohrál, když mi páčili nohu. Dávám si od té chvíle na to pozor, je to poučení pro Vaška. Zakřičel a hotovo. Předešli jsme možná zranění,“ popsal svůj pohled Meliš.

„Moje chyba, neměl jsem řvát. Měl jsem navrch celou dobu, věděl jsem, že na zemi mi neublíží. Mrzí mě, že jsem prohrál takovým způsobem, protože jsem tím zklamal sebe i svůj tým. Holt ale takový je sport,“ podotkl Mikulášek.

PODPORA I PRO KIMBALLA A PEŇÁZE

O velkou podporu ostravského publika se mohli opřít i Jeremy Kimball a Matěj Peňáz. Americký Grizzly už v 1. kole několika dobře mířenými kopy nechal vzdát obra Thomase Narma. Svůj návrat po třech letech do Oktagonu tak oslavil triumfem. „Moc děkuji, že mohu být zpátky, miluji to tady,“ pronesl k tribunám.

Kimball v Ostravě už dřív porazil Petráška. „Je to dva a půl roku od posledního vítězství a užívám si, že tu mohu být. Uvidíme, co dál. Tohle není váhovka, kde se cítím nejlépe, ale chci být stále aktivní fighterem,“ slíbil Američan.

Peňáz vyhrál sice i šestý duel v MMA, poprvé ale nikoli před limitem. „Chtěl jsem knockaut, ale on furt čekal. Věděl jsem, že ta kola mám, vyhrávám, a postupem času jsem už nechtěl riskovat nějaký úder. Zápas jsem si užil a budu mít příjemné vzpomínky,“ uvedl po střetu s Italem Melillem Peňáz, který zvládl i přes prodělané onemocnění streptokokem, a připustil na září bitvu s Vlastem Čepem.

Roli favorita potvrdil také Daniel Škvor, i když se slovenským bijcem Pavolem Langerem se přetahoval celá tři kola, stejně jako Lucie Pudilová proti Caroline Yariwake da Cruz. Dokonce si přivodila indispozici. „Omlouvám se, ale asi jsem si zlomila ruku a boxovala jsem tak jen s jednou,“ pokrčila rameny.

RYCHLÁ PRÁCE JUNGWIRTHA

Výbornou podívanou, byť poměrně krátkou, předvedli v Ostravě Christian Jungwirth s Polákem Mateuszem Strzelczykem. Oba se do sebe pořádně pustili, zvedali publikum ze sedadel, ale německý favorit ukázal svou sílu a vyhrál i druhý zápas během 14 dní. Duel ukončil minutu před uplynutím prvního kola.

„Pivo, pivo, pivo,“ vtipkoval Jungwirth v kleci po zápase. „Když jsem ti řekl, že se za dva týdny uvidíme, nevěřil jsi. A vidiš. Dvě vítězství za dva týdny, dvakrát short notice,“ rozplýval se v rozhovoru s moderátorem Ondřejem Novotným.

Počítá s tím, že bude zápasit i v červnu doma. „Frankfurt? Uvidíme, já jsem připravený,“ prohlásil.

Vůbec první kláním večera, které skončilo před limitem, ale nabídl Filip Macek s Dominikáncem Martínezem. „Lidi ho podceňovali, byl na něj blbý kurz, ale minulý zápas vyhrál titul a byl nebezpečný. Asi můj druhý levák v kariéře. Připravili jsme se ale a doufali, že to vyjde. U klece mě docela nahulil na spodek, o tom jsme věděli, ale je to doma,“ oddechl si Macek.

Poděkoval i zaplněné Ostravar Aréně. „Super. Radši jsem si vzal s sebou Matěje Kuznika, ale tohle si budu dlouho pamatovat,“ vyznal se Filip Macek.

První tři zápasy skončily shodně na body. Nejprve utahala Monika Chochlíková Alessandru Pajuelo, střet těžkotonážníků s Kamilem Mindou ovládl Slovinec Dajčman, pak se publiku moc nelíbilo vítězství Jakuba Dohnala nad Furtadem, který měl převahu. Sudí však byli jiného názoru. Český zápasník pak uznal, i gesty, že by souboji slušel alespoň nerozhodný výsledek.

„Těžký zápas, soupeř extrémně silný a modlili jsme se za remízu. Dejte mu v Oktagonu šanci, protože si ji zaslouží,“ přiznal Dohnal. „Je to show. Oba jsme do toho dali maximum. Je jedno, kdo vyhrál. Jen bych chtěl další příležitost v Oktagonu,“ řekl si nahlas Furtado.

OKTAGON 32 V OSTRAVĚ – VÝSLEDKY:

David Kozma – Petr Kníže (welterová váha 77,1 kg)

Vítěz: Kozma. Na body

Václav Mikulášek – Tomáš Meliš (střední váha do 84 kg)

Vítěz: Meliš. Submise v 1. kole, 3:08

Lucie Pudilová – Caroline Yariwake da Cruz (bantamová váha do 61,7 kg)

Vítěz: Pudilová. Na body

Matěj Peňáz – Giovanni Melillo (střední váha do 84 kg)

Vítěz: Peňáz. Na body.

Jeremy Kimball – Thomas Narmo (těžká váha do 120 kg)

Vítěz: Kimball. TKO v 1. kole, čas: 2:58

Pavol Langer – Daniel Škvor (polotěžká váha do 93 kg)

Vítěz: Škvor. Na body

Christian Jungwirth – Mateusz Strzelczyk (welterová váha do 77,1 kg)

Vítěz: Jungwirth. TKO v 1. kole, čas: 3:56

Filip Macek – Ramon Emilio Martínez (bantamová váha do 61,7 kg)

Vítěz: Macek. Submise v 1. kole, čas: 2:49

Kamil Minda – Tadej Dajčman (těžká váha do 120 kg)

Vítěz: Dajčman. Na body

Jakub Dohnal – Iamik Furtado (lehká váha do 70 kg)

Vítěz: Dohnal. Na body

Monika Chochlíková – Alessandra Pajuelo (strawweight do 52 kg)

Vítěz: Chochlíková. Na body