„Nejsem zdravotně zcela v pořádku, byl to pro mě velice těžký závod, určitě nejtěžší v této sezoně, možná vůbec za celou mou kariéru. Snažila jsem se bojovat do poslední chvíle a jsem moc ráda, že to takto dopadlo,“ s úsměvem shrnula Barbora Vránková, nová česká juniorská mistryně.

Kandidáti na medaile v soutěži juniorů byli jen tři. Jejich souboj vyhrál Georgii Reshtenko z Akademie Tomáše Vernera, o další dvě místa se podělili sourozenci Malczykovi z BK Ostrava - druhý Damian a třetí jeho bratr Sebastian, který s Anetou Onderkovou startoval i v soutěži žákovských sportovních dvojic. Předvedli v ní sebevědomé programy, bohužel jim v jejich kategorii chyběla konkurence.

„Krasobruslení je moje srdeční záležitost, vyvolává ve mně úžasné pocity. Velice oceňuji to spojení ladnosti pohybu a hudby s neuvěřitelnou dřinou, kterou závodníci zúročují během svých programů,“ obdivovala starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková předvedené výkony vycházejících hvězd českého krasobruslení. „Jsem moc ráda, že se mistrovství republiky konalo právě u nás, protože se snažíme, aby bylo naše město mimo jiné také městem sportu,“ dodala startostka Gabriela Hřebačková.

MistrovstvÍ ČR juniorů v krasobruslení v Českém Těšíně:

Juniorky: 1. Vránková (Hodonín) 135,58, 2. Vallová 121,02, 3. Vrašťáková (oba Kuřim) 120,28, …18. Šeflová (BK Ostrava) 85,16, 22. Kopecová (Slavoj ČeskýTěšín) 77,50.

Junioři: 1. Reshtenko (Akademie T. Vernera) 177,00, 2: D. Malczyk 138,80, 3. S. Malczyk (oba BK Ostrava) 87,65.

Přebor ČR seniorek: 1. Urbanová (Kopřivnice) 85,89, 2. Němcová (Plzeň) 70,63.

Žákovské taneční páry - Advance Novice: 1. Blaasová - Blaas (USK Praha) 95,44, Basic Novice: 1. Cachová - Brom (USK Praha) 43,41, 2. Menclová - Černohous (Akademie T. Vernera/ Kraso Chrudim) 24,66.

Sportovní dvojice žáků - Advan Novice: 1. Onderková - S. Malczyk (BK Ostrava) 49,22.