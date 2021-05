„Už se těšíme, pro některé kluky, jako třeba pro mě, to bude první finále v životě,“ vykládá levé křídlo karvinského mužstva. Pro trenéra Michala Brůnu je jen dobře, že právě Skalický pod jeho vedením herně roste a lepší se zápas od zápasu. Podobně jako na druhé straně pravý křídelník Baníku Miroslav Nedoma. „Doufám, že naše forma bude gradovat,“ přeje si Skalický.

Jaká vlastně byla vaše cesta do karvinského klubu?

Já jsem s házenou začínal v Pardubicích, kde jsem zůstal do kategorie starších žáků. V mladším dorostu jsem se už přesunul do Nového Veselí, kde jsem hrával až do mužů. Teď jsem druhou sezonu tady v Baníku.

Splnilo toto angažmá vaše očekávání?

Jednoznačně, s tím cílem, abych se herně posunul, jsem také do Karviné šel. Hráčům se tady opravdu pečlivě věnují, sám na sobě herní růst pozoruji. Už jsem byl i pozvaný na béčkový sraz nároďáku v tom posledním reprezentačním okénku, kde jsme pod vedením bratrů Kalousových normálně trénovali a pilovali signály, které se hrají v A-týmu. Mohu být spokojen.

A jak jste spokojen s letošní dosavadní cestou vyřazovací částí? Obě série pro vás nebyly jednoduché?

Také jsme to čekali snazší. Zubří ve čtvrtfinále ukázalo, že hrát umí a potrápilo nás. Ani semifinále s Lovosicemi ale nebylo jednoduché, tam to mělo opačný vývoj než proti Zubří, ale taky se to pomalu v každém zápase tahalo. Je vidět, že play off není lehké pro nikoho.

Semifinálovou sérii s Lovosicemi vám přerušil právě reprezentační sraz. Nebyl to problém?

Já to tak nevnímal. Bylo dobře, že jsme si jako tým odpočinuli, protože do té doby jsme jeli nonstop tři zápasy během týdne.

A teď vás ve finále čeká Plzeň. Jaký je to soupeř? Přáli jste si do finále zrovna Talent?

No, soupeře si do finále už nevybíráte, aspoň mně osobně bylo jedno, proti komu budeme hrát. Možná jsem za Plzeň radši, je to silný tým, ale drží se své hry, Dukla je nevyzpytatelnější. Plzni dělá hru hlavně zkušený Škvařil, na něj si musíme dát pozor. Má dobrou kličku, přesně střílí. Jako odvetu za poslední prohrané finále to ale nevnímáme, přece jen, jsou to dva roky. Musíme se holt dobře připravit, ten krátký odpočinek nám pomohl.