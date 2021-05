Už v kvalifikaci ukázala své kvality, když skončila po jistém výkonu na třetím místě a bezpečně postoupila do semifinále. V něm si ještě o příčku polepšila, a to také díky úspěšně podanému protestu trenérů za nejprve neuznaný přechod.

Ve finále si Markéta Janošová počínala výborně až ke klíčovému kroku s označením 37+. Tento úsek po lištách sice nezdolala, ale na stejném místě zaváhaly i její největší soupeřky. A protože se jednalo do té chvíle od karvinské závodnice o bezchybný výkon, bylo z toho prvenství a tedy zmíněný titul mistryně Evropy do 18 let.