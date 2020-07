Marie Makovcová se spoluhráčkou z Beachklubu Praha Karolinou Wernischovou v posledním červnovém týdnu zúčastnily Letního poháru žen, který se konal na brněnské Riviéře. Turnaje se zúčastnilo 16 párů z celé republiky, pro děvčata byl ale fyzicky náročný, protože teploty přesahovaly 30 stupňů Celsia.

Makovcová s Wernischovou po výborných výkonech nakonec obsadily druhé místo, což se dá označit za velký úspěch, protože Makovcová nastupuje mezi ženami teprve prvním rokem. Minulou sezonu patřila svým věkem ještě do kategorie juniorek.

Do turnaje vstoupily obě mladé hráčky vítězstvím ve skupině nad Jurčíkovou s Nečasovou 2:0 na sety, v dalším zápase ale prohrály 0:2 s dvojici Zukalová – Procházková. Třetí zápas tak byl velmi důležitý, děvčata jej ale zvládla a porazila Dražanovou s Jírovcovou až v teibreiku a po výhře 2:1 se kvalifikovaly do čtvrtfinále.

V něm po velkém boji porazily extraligové volejbalistky z VK Brno Janečkovou s Poláškovou taktéž 2:1 na sety a postoupily do semifinále.

V boji „o medaile“ vyhrály nad dalšími extraligovými hráčkami z šestkového volejbalu, přerovsko-brněnskou dvojicí Přibylová – Budinská 2:0. „V prvním setu jsme prohrávaly už 0:7, ale pak jsme se rychle vzpamatovaly a v koncovce ho ještě vyhrály. To byl celkem důležitý moment,“ komentovala to Makovcová. Hráčky se tak nečekaně ocitly ve finále, v němž už nestačily na dvojici Cebáková – Širůčková 0:2 na sety, ale i tak všechny přítomné překvapily.

„Škoda, ale měly jsme v nohách o dva zápasy více, což se ve finále projevilo. Vydaly jsme se v něm z posledních sil,“ dodala Makovcová, která si se spoluhráčkou připsala na úvod sezony 72 bodů do žebříčku.

V dalším průběhu sezony se děvčata zúčastní postupně turnajů Českého a Letního poháru konaných po celé republice a měly by hrát MČR do 22 let, které se letos uskuteční rovněž v Brně,“ informoval Otakar Kotyza, předseda BV Karviná.

Letošní sezona v Česku bude dost nabitá. Je totiž ovlivněna skutečností, že nejlepší české páry neobjíždějí světovou tour a účastní se i domácích podniků. Každý dobrý výsledek karvinských hráček pak vynikne obzvlášť.