V úterní dohrávce mužské extraligy proti Plzni (27:24) se křídelník HCB blýskl čtyřmi góly a velmi dobrým výkonem. „Má to těžké, protože se vrací po dlouhé nemoci, k tomu ještě pracuje na směny, ale zrovna on je ten případ, kdy hráče ani nemusíte motivovat. On chce sám, najde si čas na tréninky a příkladně maká. Musíme s ním postupnými krůčky, hlavně nic neuspěchat. Dneska dostal více prostoru a odvděčil se,“ chválil Drzyzgu trenér karvinského mužstva Marek Michalisko.

I sám Drzyzga byl za návrat na palubovky rád. „Dlouho jsem nehrál, měl jsem problémy s nějakou rozjetou infekcí hrtanu a vnitřností, i problémy se zády. Nechci to do detailu rozebírat, ale jsem rád, že je to relativně za mnou a mohl jsem se už zapojit do tréninků,“ přibližoval Drzyzga, který dostal proti Plzni dost prostoru na hřišti. A zaujal.

„Dneska se mi opravdu hrálo výborně. Na Plzeň si docela věřím, odehrál jsem proti ní všechna finále a užil jsem si to. Jen škoda té atmosféry. Ale snad jsme udělali radost divákům aspoň u televizních obrazovek,“ narážel na opatření, kdy se kvůli koronaviru nesmí odehrát utkání za přítomnosti diváků.

Problém vyburcovat se však podle Drzyzgy Karvinští neměli. „Atmosféru jsme se snažili udělat si přímo na lavičce, hecovali jsme se, to umíme. Možná proto, že dneska tady nebyli fandové, jsme se o to snažili ještě víc,“ vysvětloval po vítězném zápase.

Drzyzga byl rád, že mužstvo zúročilo to, co celý týden trénovalo. „Připravovali jsme se, jak nejvíc to šlo. Po těch předchozích zápasech, které nám nevyšly, jsme to už potřebovali. Věřím, že nám to pomůže směrem k play off, že nás to zase nakopne,“ dodal.

Baníkovce čeká ještě sobotní poslední duel základní části v Lovosicích. Pak ještě čtvrtfinále Challenge Cupu s Duklou. V obou případech mají ambice. „Lovosicím máme co vracet za tu podzimní kontumaci, věřím, že podáme ještě lepší výkon než dneska a dáme jim co proto. A Dukla, to bude skvělá příprava na play off. Samozřejmě chceme postoupit i v evropském poháru co nejdál. Na Duklu máme, hraje se nám proti ní dobře, takže se stoprocentně budeme snažit postoupit,“ ujistil Drzyzga.

A samotné play off? „To je dlouhodobě naše. Vždycky v něm dokážeme podávat nejlepší výkony v sezoně. Pevně věřím, že tomu tak bude i letos,“ zakončil optimisticky křídelník Baníku.