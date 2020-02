Házenkářům tak unikla teoretická šance na první místo po základní části i praktická na místo druhé. Do konce dlouhodobé části totiž zbývají už jen tři kola.

„Už bude hodně těžké dostat se i na to třetí místo,“ je realista Marek Monczka. „Musíme všechno vyhrát a doufat. V zásadě to ale bude už hlavně o naladění formy na play off,“ uznal.

Ztráta bodu jej štvala. „V důležité fázi sezony jsme ztratili bod a to nás asi bude mrzet. Nezbývá, než se z toho poučit,“ dodal.

Přitom Nové Veselí to na Karvinou celkem umí. „Máme s nimi problémy, možná i zápornou bilanci, fakt nevím, čím to je. Po tom průběhu je pro nás možná i ten bod dobrý,“ kroutil hlavou.

Sám viděl ohromný rozdíl posledních dvou výkonů. „Proti Madeiře a dneska to vypadalo jinak. Zaostali jsme za výkonem, který jsme předvedli proti Madeiře. Nějak jsme si ho nedokázali přenést do dnešního utkání,“ drbal si hlavu.

Těžko říct, čím to bylo. „Příprava proběhla jako obvykle, nabuzení jsme byli stejně. Rozdíl byl v úspěšnosti střelby. Proti Madeiře jsme dali skoro vše, dneska ne. Když jsme se mohli odpoutat na tři góly, nedali jsme šanci. Celou dobu se to tahalo,“ ohlížel se za zápasem.

Byla to alespoň dobrá průprava pro play off? „To asi jo, ale musíme do toho jít s jiným nasazením a agresivitou, než dneska. Hlavně proměňovat šance,“ má jasno.