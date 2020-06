Mezi házenkářkami byla nejúspěšnější Markéta Jeřábková. Vyhlášení ankety proběhlo letos netradičně ve studiu místo slavnostního galavečera a házenkáři se s fanoušky setkali na dálku prostřednictvím telemostů.

Zkušený jednačtyřicetiletý brankář české reprezentace a polského Górniku Zabrze obhájil po loňském prvenství titul pro nejlepšího českého házenkáře sezony. Díky tomu, že patří ke klíčovým postavám národního týmu, kterému na posledním mistrovství Evropy pomohl k 12. místu a postupu na mistrovství světa 2021 do Egypta.

„Je to pro mě obrovské překvapení. Nemyslel jsem si, že tento rok obhájím loňské prvenství. Je to pro mě takové zadostiučinění, že to asi dělám dobře. Zároveň mě to utvrzuje v tom, že ještě dvě, možná tři sezony vydržím hrát a třeba se pokusím v této anketě i o takový malý hattrick,“ pousmál se Galia.