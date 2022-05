Trenér extraligového mužstva (a prezident klubu) byl po nedělním finálovém utkání s Plzní (31:26) šťastný za to, že Karvinou dotáhl k titulu mistrů republiky v domácím prostředí. „Hlavně jsem rád, že jsme divákům a našim věrným fanouškům nenabídli zklamání jako loni. Jasně, že každý soudný člověk chápe, že ne vždy vám vyjde vše, co si v životě naplánujete, ale nechtěli jsme to prostě opakovat,“ usmíval se po zápase Michal Brůna.

A také byl rád, že se Karviná nezasekla na nešťastné „třináctce“ nějakou delší dobu. Teď už má na kontě 14 titulů a pokračuje se vesele dál. „Samozřejmě, jede se dál. Chod klubu dále běží a po oslavách nás čekají další povinnosti a denní agenda,“ pokračoval Brůna.

Vojtěch Patzel: Slíbil jsem, že neodejdu, dokud nevyhraju titul

Když po loňském finále skousával zklamání, věřil před novou sezonou, že se jeho tým poučil a je už natolik zkušený, aby případné další finále zvládl? Zvlášť, když do týmu přišel velezkušený Jan Sobol? „Ale ano, věřil jsem. V souvislosti se Sobičem bych zmínil, že nás letos potkala ta nemilá věc, že se nám vážně zranil Denis Harabiš a najednou jsme byli v situaci, kdy to právě Honza Sobol musel na křídle odtáhnout sám. Jasně, byla tam alternativa v podobě Míry Halamy, ale přece jen, ten ještě do kvalit a zkušeností Sobiče musí teprve dorůst. Trochu jsem se obával, aby to Sobič v jeho letech zvládl, protože se mu na bedra dostala celkem nálož,“ upozornil Brůna.

Sobol měl najednou obrovský díl zodpovědnosti a minutáže. „Přesně. Byl na něj vyvíjen obrovský tlak, že když na tom postu nezahraje, budeme mít problém. On to ale zvládl a nesmírně nám pomohl důležitými góly a přehledem. Velký kredit jemu,“ sklonil Brůna poklonu odcházejícímu házenkáři.

Dominik Solák: Oslavy? Bude to velké! Nejspíš pár dní

Bude jeho konec pro karvinský tým komplikací? „Určitě. Teď bude záležet hlavně na penězích, jestli si budeme moci dovolit za něj náhradu. Navíc nekončí sám, odchází i Vojta Patzel, posílit bude třeba. I když tady věřím, že za něj náhradu máme,“ upíná se Brůna pravděpodobně k mladému Polákovi Urbańskému, který by měl po návratu z hostování v Hranicích převzít Patzelovu střeleckou úlohu.

Házenkářská Karviná je tedy ponořena do víru oslav. Vrátí se zase někdy na vítěznou vlnu a sbírání titulů jako na běžícím páse, jako tomu bylo na začátku milénia? „Doufám. Nahoře se už nějaký rok pohybujeme a víme, jak těsná je hranice úspěchu a neúspěchu. Loni jsme ve finále nezvládli sedmičky a titul byl v trapu, je to ošemetné. Asi sotva se už bude opakovat éra, kdy se vyhrálo třeba sedmkrát v řadě. To bychom museli mít nějakého supersponzora. Tenkrát tomu hodně pomohla šachta, která do klubu dávala miliony. My ty miliony teď nemáme a sháníme peníze, kde se dá. Pro nás je teď hlavní priorita udržet ekonomicky zdravý klub, aby vše fungovalo a byli jsme zase silní jako před těmi dvaceti lety,“ nastínil Brůna, co je aktuálně hlavním cílem lidí v klubu.

Ještě jeden mistrovský večírek pro končícího Jana Sobola

MISTŘI REPUBLIKY V HÁZENÉ 2021/2022



Brankáři: Petr Mokroš, Nemanja Marjanović, Jiří Tabara



Spojky: Vojtěch Patzel, Dominik Solák, Slavomír Mlotek, David Růža, Matěj Nantl, Patrik Fulnek, Matěj Pelák



Křídla: Jan Sobol, Ondřej Skalický, Denis Harabiš, Miroslav Halama, Petr Široký,



Pivoti: Jan Užek, Václav Franc, Kosta Petrović, Kristián Galia



Během sezony za Baník ještě nastoupili: Jan Artur Urbański, Nicolas Noworyta (oba na jaře hostování v Hranicích), Jiří Užek (MHK Karviná)



Pro zařazení do mistrovské sestavy platí dvě kritéria:



1. Hráč musí dokončit sezonu v klubu



2. Hráč se musí během sezony zúčastnit jakéhokoliv mistrovského zápasu svého klubu (liga, domácí či evropský pohár)