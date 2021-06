Jaké máte postřehy a dojmy z dosavadního průběhu finálové série?

Když to vezmu postupně, v prvním domácím zápase jsme Plzeň přehráli jen o jediný gól, když jsme ubránili jejich poslední útok. V tom druhém v Plzni jsme si výhru nechali protéct doslova mezi prsty v infarktovém závěru, kdy Plzeň v poslední sekundě získala sedmimetrový hod, který proměnila na remízu a následné sedmimetrové hody vyhrála. Odmítli jsme sami dva mečboly. Za stavu 2:0 by se nám domů cestovalo mnohem lépe. Tím pádem jsme pak třetí zápas brali jako nejdůležitější v sérii a věřili jsme, že pokud ho zvládneme, budeme hodně blízko. Jenže jsme chybovali, hlavně v útočné fázi, a k tomu se nám zranil Sláva Mlotek, náš rozhodující hráč na plzeňskou obranu 1-5. Plzeň vedla o čtyři, vypadalo to, že zápas ztratíme. Znovu jsme však velkou bojovností i nasazením na hranici fyzických sil dokázali zápas přivést k remíze. Následovaly sedmimetrové hody, které jsme znovu prohráli. Musím však uznat, že Plzeň vyhrála vzhledem k průběhu zápasu nakonec zaslouženě.

Váš tým ale následně v Plzni ustál situaci na hraně neúspěchu. Jak moc si ceníte výhry z horké plzeňské půdy?

Moc si cením hlavně toho, jak jsme situací prošli jako tým. Na psychiku to bylo děsně náročné. Všem bylo jasné, že pokud nevyhrajeme, je konec. Pořádný tlak byl hlavně na naše mladé, ještě nezkušené kluky. I díky divákům už zápas v Plzni svou atmosférou připomínal pravý finálový zápas. Všimli jsme si, že někteří hráči Plzně už byli oholení a ostříhaní, zřejmě se v Plzni všechno připravovalo na oslavy a focení nových mistrů (úsměv). My se ale nechtěli vzdávat bez boje. I to hráče namotivovalo k neskutečné koncovce zápasu, ve které jsme v posledních pěti sekundách strhli vítězství na svou stranu. Měli jsme i štěstí, když za stavu 26:24 ostrá nahrávka od Vojty Patzla zatancovala mladému Růžovi na hlavě. Naštěstí ji zpracoval, pomohl nám. Až po zhlédnutí pozápasového rozhovoru Vojty Patzla jsme taky zjistili, že on jediný na hřišti z našich hráčů vlastně nevěděl, co máme v posledním útoku zahrát. I tak ale velmi dobře vystřelil přes zataženého Šindeláře.

Je těžké se prosadit proti zkušenému týmu Plzně?

Plzeň je jednoznačně nejzkušenější tým extraligy. Hráči jako Vinkelhöfer, Stehlík, Škvařil, Šindelář, Tonar, Linhart nebo Douda, to jsou všechno velmi zkušení borci, někteří i bývalí reprezentanti se zkušenostmi ze zahraničí. Ale mají to dobře doplněné i o mladé, jako Nejdla, Režnického nebo Chmelíka. V brance mají vyrovnaný pár brankařů Šmíd - Herajt, na kterých jde vidět škola jejich trenéra a bývalého výborného brankáře Petra Štochla. Už několik let hrají obranu 1-5, kterou mají velmi propracovanou a ta se dá porazit pouze hlavou. Proto je obtížné proti tak vyváženému celku uspět, dost rozhodují rozhodovací schopnosti jednotlivých hráčů. Chce to trpělivost, nesmírnou bojovnost a nasazení, a hodně obětavosti, abyste proti Plzni uspěl.

Pátý zápas je už hop nebo trop. Komu dáváte větší šanci na titul?

To je těžké, přeji si samozřejmě výhru našeho týmu, ale je to určitě nejtěžší play off, jaké kluci zažili. Už ve čtvrtfinále jsme byli pod abnormálním tlakem proti Zubří, kde jsme hráli prakticky i o následnou možnost startu v evropském poháru. Následovala další facka, když jsme prohráli hned první zápas semifinále doma s Lovosicemi a znovu ztratili spousty sil při otáčení série. Další rány jsme zažili teď ve finálové sérii s Plzní, prakticky s nožem na krku jsme jeli ke čtvrtému finále do Plzně. Je to opravdu fyzicky i psychicky vyčerpávající. Jsme ale rádi, že jsme sérii vrátili k rozhodující bitvě domů před naše věrné fanoušky.

Na ty jste zvyklí, ti by mohli hodně pomoct, souhlasíte?

Hlavně jim to moc přeji, protože si užijí velký zápas doma. Kluci se už těší, hrát s podporou v zádech, to je velká výhoda. A takové zápasy vás v kolektivním sportu spojí na celý život. Klukům přeji, ať si utkání s fanoušky pořádně užijí, protože vím, že by si to za svou celoroční tvrdou práci a častý stres, který diváci nevidí, zasloužili.

A s těmi silami jste na tom jak?

Poslední měsíc jsme prožívali v neskutečném kolotoči zápasů, videopříprav a neustálých změn útočné taktiky, kde jsme se museli v rychlosti vypořádat s několika typy obran 2-4, 3-3, 0-6 a 1-5, což vyžaduje neustálé soustředění a koncentraci všech zúčastněných. Jsem si tedy dobře vědom, že kluci jsou už na pokraji svých morálních sil, ale jsem si také jistý, že i v posledním zápase sezony se obětují a udělají na hřišti v rámci pravidel vše pro to, abychom získali vysněný titul mistra republiky.

Ivo Dudek