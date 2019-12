„Společně s mým nejlepším kamarádem Tomášem Heinzem (rovněž bývalým reprezentantem, rekordmanem v počtu karvinských titulů – pozn. aut.) jsme se tehdy v Karviné rozhodli, že si necháme udělat tetování. Na prvních dvou jsme byli společně. Bylo to spontánní,“ vybavuje si po pětadvaceti letech Brůna, v současnosti osobnost karvinského handbalu a příležitostný trenér.

V karvinské kabině byli každopádně oba tehdy začínající hráči průkopníky. „První tetování jsem si nechal udělat v sedmnácti v Ostravě,“ přibližuje.

U něj byla první tetování spojená s hudbou. „Nechtěl jsem ale žádné notičky a podobné blbosti,“ okamžitě upřesňuje a ukazuje bok, kde se na vás zašklebí lebka se sluchátky. Originál.

Stejně jako sám Brůna, jehož ruce nyní zdobí sada obrázků. „Když jsem hrál v polském Štětíně, byl jsem v šatně také jeden z prvních, ne-li vůbec první, kdo měl na těle něco nakreslené. Pak se ke mně přidali další čtyři kluci. Dneska má rukáv na jedné z rukou půlka ligy v Polsku. Neříkám, že za to můžu já, ale od té doby si nechalo něco vytetovat hodně házenkářů,“ přibližuje.

Řada sportovců si své tělo zdobí jmény svých nejbližších. To ale není Brůnův případ. „Svou ženu a blízké nosím v srdci, na to tetování nepotřebuji,“ říká Brůna.

I pro něj ale mají tetování, která na sobě nosí, určitý význam. „Samozřejmě, nedělám to proto, abych se někomu zalíbil. Každé tetování znázorňuje jistou životní situaci. Jsou to symboly, jejichž význam si ale nechám pro sebe,“ omlouvá se, že veřejně ventilovat je nemíní.

Kromě rukou a pasu má tetování i na zádech. V průběhu kariéry mu celkem pravidelně přibývala, poslední dva roky si ale dal od dalších přírůstků pauzu. „Ono je to dané i tím, že sportovci moc času nemají a když plánujete větší tetování, jde i o čas určený regeneraci kůže, která by dva týdny neměla přijít do kontaktu s ničím. My ale pořád trénujeme, hrajeme zápasy. Já se každý den sprchuji. Proto jsem teď na další tetování neměl moc času. Na druhou stranu je to pro mě asi dobře, jinak bych byl už možná modrý,“ uznává se smíchem Brůna.