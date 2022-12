Vémola, Robertsen, Meliš a Khajevand. Čtveřice protivníků, která v posledních dvou letech Mikuláškovi výrazně pošramotila statistiky. Rodák z Bohumína to ale neřeší. „Proč bych si to měl připouštět?“ ptá se na úvod rozhovoru pro Deník.

„Jasně, prohrál jsem nějaké zápasy, ale hlavně svou blbostí. Ne tím, že bych na to neměl. Navíc, když nejde o život, jde o… Však víte co,“ říká. „Dělat z toho drama, brečet, litovat se, a říkat, jak mě to štve, jak všechno změním, a že budu lepší zápasník, to nikomu nepomůže. Na to tu jsou jiní,“ pokračuje čtyřiatřicetiletý bojovník.

Možná i toto myšlení mu pomáhá v nastavení se na nadcházející bitvu. Příprava šla z velké části podle plánu, byť udělal nějaké změny, včetně opomenutí zahraničního kempu. „Proč? Já ani nevím, asi se mi nechtělo nikam jezdit,“ usmívá se Mikulášek.

„Navíc v Česku a v Praze máme kvalitních zápasníků víc než dost. Vynechal jsem i nácviky a jen jsem spároval, spároval, spároval… Nesoutěžím v běhání, ale v MMA, proto je tohle pro mě důležité. Jsem si pak v zápase jistější, a nejsem tak nervózní. A ve výsledku je to dobré i na fyzičku,“ vysvětluje.

„Jinak bylo vše stejné. Přece jen starého psa novým kouskům nenaučíš. Ale jsem spokojený,“ dodává s tím, že je maximálně nahecovaný a má do boje chuť. „Aby toho nebylo málo, tak jsem i zdravý. Nic mě nebolí, netrpím, a to ani váhově, protože nejdeme osmdesát čtyřku, ale o dvě kila výš. Za mě je všechno top, cítím se fyzicky i psychicky skvěle,“ podotýká Mikulášek.

Václav Mikulášek.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

POSTOJ, NEBO ZEM?

Vliv má také přítelkyně Dominika. „Když já jím krůtí nebo kuřecí, tak se nemusím koukat, jak vedle mě má špagety nebo čokoládu. Je to příjemnější, když jí to, co já,“ přiznává Václav Mikulášek.

Na soka, který v roce 2022 zápasil třikrát s bilancí dvou proher a jednoho vítězství, se svědomitě připravuje. „Bude to podobné jako jeho zápas s Michalem Plesníkem. Viděl jsem ho a myslím, že to bude zkoušet stejně,“ připomíná Mikulášek Zlatevovu porážku ze začátku listopadu na turnaji Fabrique MMA v Trnavě, kde Plesník vyhrál na body.

Předpokládá se, že síla Bulhara, který si říká „The Doctor“, je na zemi, kdežto Mikulášek má radši postoj. „Zjistí, že nahoře to nepůjde, tak mě bude chtít hodit. A když nebude, budu jenom rád,“ ví Baba Jaga, jak si přezdívá.

Ostravský turnaj patří k jeho nejoblíbenějším, byť tady naposledy v dubnu prohrál s Tomášem Melišem. Sice si pak střihl vítězný box s Michaelem Kotalíkem, ale před měsícem a půl padl ve Frankfurtu s Hojatem Khajevandem.

„V Ostravě jsem začínal, jsem tu doma, moc se těším. Jako vždy. Budou tady i kamarádi,“ odkrývá Mikulášek, který známým zajišťoval řadu lístků.

„Zájem byl velký,“ připouští. „Bude to znít namyšleně, ale řeknu to. David Kozma má jeden sektor, Baba Jaga má fanoušky všude,“ zasměje se.

Veřejnost bude pochopitelně čekat, co už v pátek předvede za originální číslo na váze. „Na to je ještě čas. To až v den vážení,“ mávne rukou muž, který po krátké pauze bude opět reprezentovat RPG – Renegade Prague Gym.

V úterý 6. prosince bude po boku anděla a čerta chodit starý muž s bílými vousy. Do Ostravy však Mikuláš(ek) dorazí už o tři dny dříve. Uspěje?