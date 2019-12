Byl to těžší soupeř než v prvním kole izraelský Cholon?

Těžší byli, ale i fyzicky. Izraelci byli lepší ve hře jeden na jednoho, tihle zase byli vyšší a silovější. My je ale rozebrali kombinační hrou, kterou máme zmáknutou.

Bylo taktickým záměrem na Srby hned nastoupit a okamžitě si vybudovat nějaký náskok, nebo jste si ho chtěli budovat trpělivě?

Chtěli jsme hned tahat. Hlavně jsme si mysleli, že s námi nevydrží běhat celou dobu, přece jenom jsou to vysocí robustní hráči, kteří se rychleji unaví. Museli jsme se k nim hodně vysouvat, protože jak jsou vysocí, umí to střílet z dálky. Ten záměr se víceméně podařil, i když nám to pak shazovali do pivota a dali nám z toho prostoru dost branek.

Na startu druhé půle jste se malinko zabrzdili…

Pravda, oni si nejspíš něco řekli v kabině. Asi, že budou hrát více přes toho pivota. My jsme ale nepolevili, jen jsme nedávali šance, do kterých jsme se dostali.

Spojky Niše už jste měli lépe přečtené?

My se pokoušeli je přehrát tou hrou sedm na šest. Když se to dobře zahraje, někdo tam samotný pokaždé vypluje. Při tom způsobu hry je to většinou křídlo nebo pivot. I proto jsem dneska dostal do křídla dost balonů. Celkem se mi i dařilo to proměňovat. Máme dobrý pocit z toho, že jsme postoupili.

Byl to z osobního pohledu nejvydařenější zápas v evropských pohárech?

Těžko porovnávat. V minulé sezoně proti Balatonfüredu se mi osobně asi dařilo víc, ale výsledek byl špatný.

A balkánský styl? Nedělal vám problémy?

Měli jsme informace od Nema (brankáře Marjanoviće). On je vlastně Srb, takže jsme věděli, co budou hrát a že to tam jsou samí řízci okolo dvou metrů. Měli jsme jasno, do čeho jdeme. V extralize podobní soupeři nejsou. Snad jen Nové Veselí má nějaké střelce z dálky, ale ne tolik. S extraligou se to moc srovnávat nedá. Každopádně zkušenost to byla vynikající. Stejně tak průprava pro další kolo.

Už máte vybráno možného dalšího soupeře?

Abych pravdu řekl, moc jsem to nesledoval. Ale v osmifinále už to bude asi samý těžký soupeř, nebudeme si moct vybírat.

Co třeba lucemburské Differdange, se kterým vypadlo právě Nové Veselí?

To by mohla být zajímavá konfrontace. Veselí s nimi hrálo vyrovnané partie, asi bychom měli šanci.