Ti se zúčastnili v Nitře turnaje O pohár Nitry, kde byli úspěšní.

Ve váze do 59 kg to byl Denis Porubský, jenž porazil ukrajinského Dymytije Džalahoniu jasně 5:0 na body.

František Horváth (do 54 kg) zase porazil po těžkém boji Maďara Kristofa Buraie 4:1 na body a David Polák ve váze do 80 kg ani nenechal nadechnout jiného maďarského borce Floriana Varadiho. Hned po dvaceti sekundách byl do ringu z maďarské strany vhozený ručník.

Pouze Ondřej Horváth (do 64 kg) prohrál na body s vynikajícím boxerem a mnohonásobným mistrem republiky z BC Ostrava Erikem Suchým.

„Myslím, že s vystoupením kluků můžeme být spokojeni, opět získali další mezinárodní ostruhy a nezklamali,“ poznamenal trenér havířovských rohovníků Jaroslav Kubíček.

Ten byl mimochodem pozván na galavečer boxu v Rakousku, kde by se v dubnu měl utkat s ruským bijcem Magomedem Bahajevem. „Je zajímavé, že o mě promotéři v mém věku mají ještě zájem,“ usmál se Kubíček, který koncem loňského roku boxoval v pražské Lucerně s několikanásobným českým mistrem Romanem Kracíkem a protože se jej nezalekl a nezklamal, vysloužil si pozvánku k dalšímu utkání.

„Kývnul jsem na ni. Příprava bude probíhat v polském Jastrzebie, soupeře se nebojím. Bude tvrdý, ale já věřím, že zápas bude rychlejší a budou konečně padat pořádné bomby,“ těší se na duel Kubíček.