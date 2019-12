Mladí vzpěrači vybojovali na juniorském mistrovství pět cenných medailí, o dvě se postarali oba chlapci z Horní Suché.

Vendula Šafratová startovala ve váze do 55 kg v kategorii do 15 let. „Vendula bojovala jako lvice, jak jsme u ní zvyklí, nakonec se dostala do první poloviny startovního pole,“ komentoval její vystoupení oddílový i reprezentační trenér Pavel Khek.

V trhu zvedla Vendula 66 kg ve třetím pokusu, v nadhozu dostala nad hlavu 75 a 79 kg. Celkově skončila devátá.

Je třeba připomenout, že 30. listopadu startovala ve finále ligy starších žáků a překonala zde ve třech věkových kategoriích celkem 21 národních rekordů. Dva špičkové výkony během tak krátké doby se zdaří jen výjimečně.

Alexandr Džobák (do 15 let) předvedl ve váze do 49 kilo pět platných pokusů a dvojbojem se dostal na 173 kilo (73 trh + 100 nadhoz). Celkově obsadil 5. místo, v nadhozu však vybojoval bronzovou medaili. V cestě za ní překonal dva evropské rekordy v nadhozu s výkony 96 a 100 kg. Vytvořil také český rekord.

O druhý bronz v nadhozu se postaral Matěj Moskál, který startoval ve váze do 55 kg mezi sedmnáctiletými. Výkonem 218 kg (96 + 122) obsadil výborné 5. místo, v trhu skončil šestý, v nadhozu se za 122 kg prosadil na bronzový stupínek. „Matěj prokazuje kvality dlouhodobě, v Izraeli překonal pět národních rekordů, letos jich vytvořil ve třech věkových kategoriích hned 47, to je unikátní výsledek,“ chválil Khek.

Je vidět, že s mládeží se v Horní Suché pracuje dlouhodobě kvalitně. „Nárůst členské základny tu je, máme zde nyní nově otevřenou halu pro vzpírání, jezdí k nám trénovat i děti z Havířova,“ pochvaluje si Khek.