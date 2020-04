„Sezona mohla být ještě úspěšnější, pokud by se stihla dohrát. V kategorii kadetek jsme totiž měly našlápnuto k postupu,“ upozorňuje sympatická trenérka.

Její svěřenkyně v krajském přeboru čtyři zápasy před koncem jasně vedly skupinu B. Ve druhé skupině zase kralovala Orlová a oba týmy měly sehrát finále na dva zápasy.

„Na něj kvůli koronaviru nedošlo a svaz předběžně určil jako postupující Orlovou, protože získala ve skupině více bodů. S tím ale nesouhlasíme, protože každý tým měl jiné soupeře. Považujeme to za nespravedlivé rozhodnutí a trváme na finále,“ nechal se slyšet jednatel VK Karviná René Kempný.

Šance stále žije

Svazoví činovníci skutečně své stanovisko přehodnocují, navíc není jisté, zdali by Orlová o postup do ligové soutěže vůbec měla zájem. Vítěz finále by se měl zúčastnit kvalifikace o postup do I. ligy. „Na tu ale letos kvůli vládním omezením kvůli koronaviru nedojde, takže vítěz finále rovnou postoupí,“ upřesňuje Pomahačová.

Pro karvinský klub by to byla výborná zpráva, jelikož v minulosti několikrát „pohořel“ právě v kvalifikacích různých věkových kategorií. „Holky by první ligu braly, je to náš dlouhodobý cíl,“ uznává mladá trenérka. O její svěřenkyně už projevil zájem i extraligový Frýdek-Místek, děvčata však zůstávají v Karviné a hodlají pro město vybojovat ligovou soutěž.

Kateřina Pomahačová, která se věnuje i družstvu starších žaček, ocenila přístup a snahu svých hráček. „Holky vedu šestým rokem, ten tým při sobě hodně drží a těží právě ze sehranosti a dobrého kolektivu,“ připomíná.

Úspěch týmu je o to cennější, že jej dosáhl prakticky kompletní tým starších žaček. „Jen jedna hráčka je věkem kadetka, jinak jsou holky opravdu ještě v mladší věkové kategorii,“ přibližuje Pomahačová.

Není divu, že i v kategorii žaček si družstvo vedlo letos výborně. „Znovu jsme se zúčastnily Českého poháru, kde jsou všechny republikové celky. Holky se tak obehrávají proti nejlepším a z toho pak těžíme i v krajské mistrovské soutěži,“ vysvětluje Pomahačová.

V týmu starších žaček jsou letos i dvě mladší žačky a družstvo si vedlo lépe než loni. „Dostaly jsme se do třetí výkonnostní skupiny, takže prakticky patříme do první republikové pětadvacítky,“ je spokojená trenérka.

Karviná letos hostila jeden z turnajů ČP, kdy do Slezska přijely Slavia Praha, Dansport Praha, Junior Brno, Příbram, Žichlínek a Česká Třebová. „Děvčata předváděla moc hezký volejbal a udržela skupinu. Měly jsme pak hostit ještě jeden turnaj soutěže, na něj už bohužel nedošlo, ale se sezonou jako takovou můžeme být určitě spokojené,“ uzavřela Kateřina Pomahačová.