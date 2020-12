Závodník Sportovního centra Bystřice byl s bronzem spokojený. „Kvůli koronaviru to byl jediný závod. Dopadlo to podle očekávání a podle tréninkových podmínek, jaké jsme měli,“ prohlásil Grycz.

Jedinou disciplínou, ve které mohl trénovat bez omezení, byl běh. „A to se taky ukázalo. O patnáct vteřin jsem si vylepšil osobák, z toho mám velkou radost, že se projevila námaha, kterou jsem do toho dal,“ uvedl po závodě. „V ostatních disciplínách jsem se nezhoršil,“ dodal spokojeně.

Grycz se na šampionát často připravoval v Polsku, kde byly restrikce menší, než u nás. „Mohli jsme tam na bazén, zato největší problém byl šerm, ve kterém je kontakt. A ten se trénovat nedal,“ řekl přední český moderní pětibojař, jenž stále může pomýšlet na start na olympijských hrách v Japonsku, které byly odloženy na příští rok. „Kvalifikace se posunula o rok. Šance pořád je,“ dívá se směrem k Tokiu.

Měl toho plné kecky

Vzhledem ke koronavirové situaci, která ve světě panuje, se na evropský šampionát do Polska nesjela kompletní špička, konkurence ale i tak byla velká. „Bylo nás tam méně, než před rokem, ale i tak se tam sjelo hodně kvalitních závodníků, hlavně z Polska. Startovalo tam i několik kluků, kteří už se kvalifikovali na olympiádu,“ vrátil se k letošnímu šampionátu Grycz.

Mistrovství Evropy do 24 let bylo zároveň jedinou akci, na které se nyní mohl ukázat. „Když se celý rok trénuje bez závodů, je to těžké. Vzhlížel jsem k tomu a těšil jsem se. Psychicky to bylo příjemné, zato fyzicky náročné. Tělo si totiž odvykne, měl jsem toho plné kecky,“ uvedl třinecký rodák, který se poté s reprezentací přesunul na soustředění na Kanárské ostrovy.