Svěřenci trenéra Michala Brůny nastupovali k utkání po vyřazení z evropského EHF Cupu, když ve vyrovnaných zápasech vypadli se švýcarským týmem Suhr Aarau. „Pořád nás to štve, protože kdybychom nezapinkali ten první zápas doma, odvíjela by se odveta jinak a nemuseli jsme tolik riskovat. Rozhodly technické chyby, kluci to vědí. No nic, je to za námi a aspoň teď můžeme, jak se říká, přešaltrovat na domácí soutěž. Už se můžeme koncentrovat jen na ligu,“ pokoušel Michal Brůna najít na současné situaci Baníku nějaké pozitivum.