/FOTOGALERIE/ V turnaji světového okruhu mladých stolních tenistů WTT Youth Contender, který celý týden probíhal v Havířově, zazářili i čeští hráči a hráčky. V nejmladší kategorii děvčat U11 ho zvládla bez jediné porážky Adéla Brhelová.

V Národním tréninkovém centru v Havířově probíhal týdenní turnaj světového okruhu mládeže ve stolním tenise. Na snímku Adéla Brhelová. | Foto: ČAST/Jan Brychta

„Výhru jsem opravdu nečekala. Byl to první turnaj WTT na kterém jsem hrála. Bylo to podobné překvapení, jako výhra na mistrovství republiky do 13 let,“ svěřila se devítiletá stolní tenistka z Hodonína.

V konkurenci šesti hráček Brhelová vyhrála tříčlennou skupinu a v semifinále porazila 3:1 Ellu Budilovou, která se tak musela spokojit s pohárem za třetí místo. Ve finále mladá Češka narazila na Maďarku Zsofii Fegyverovou, s níž neuspěla jen ve třetím setu. Souboj o zlato vyhrála 3:1. „Finále bylo nejtěžší ze všech zápasů na turnaji. Bylo hodně vyrovnané a já jsem moc chtěla vyhrát. Takže jsem byla pod tlakem,“ přiznala Brhelová po turnaji.

Tři stovky mladých stolních tenistů z 33 zemí bojuje v Havířově o světové poháry

Další dvě pódiová umístění čeští reprezentanti a reprezentantky vybojovali ve smíšené čtyřhře. Soutěž, která je i součástí juniorského evropského šampionátu, přinesla plaketu za druhé místo v kategorii U15 Veronice Polákové a jejímu slovenskému spoluhráči Damianu Frolovi. Pohár za třetí místo pak vybojovali v kategorii U19 Vít Kadlec a Helena Sommerová.

Jinak se domácí marně snažili probojovat do závěrečných bojů o stupně vítězů. Ti nejlepší se probojovali do osmifinále, ale tam jejich cesta skončila.

V kategorii chlapců si dvě vítězství odvezli hráči Polska. Vyhráli dvouhru U19 a U15, o další výhry se podělili hráči z Francie, Turecka a Rakouska. V kategorii děvčat jasně dominovaly hráčky Japonska. Kromě zmiňované dvouhry U11 vyhrály všechny čtyři zbývající soutěže ve dvouhře. A smíšené čtyřhry ovládli mladí hráči z Hongkongu a Tchaj-wanu.