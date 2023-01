„V sobotu jsme podali skvělý výkon, nejlepší v této sezoně,“ vrátil se karvinský trenér Roman Hamrus k úspěšnému souboji s Černými Poli, která tak podruhé zažila hořkost porážky. „Je to skvělý tým s šesti dvoumetrovými borci, dva z nich jsou nejvyšší v celé soutěži, měří 213 a 211 centimerů, a mnoha hráči, kteří působili v zahraničí. Skvěle je organizuje rozehrávač Semerád se zkušenostmi z nejvyšší soutěže v Rakousku,“ ocenil sílu soupeře.

„Utkání bylo dost vypjaté a tvrdé, rozhodla ho naše disciplína a taktická zkušenost. Rozehrávač Semerád byl na začátku poslední čtvrtiny, kdy jsme vedli o deset bodů vyloučen, a závěr už pak byl naší exhibicí,“ popsal Roman Hamrus dění na palubovce.

Nedělní výhra v Třebíči už byla jen o 10 bodů. „Projevila se velká únava po sobotním zápase a náročném přejezdu, v 5. minutě jsme prohrávali 0:10. Byli jsme všude pozdě a domácí, kteří bojují o udržení v soutěži, byli jako uragán,“ vrátil se k druhému duelu. „Přesto jsme se zvedli, ve třetí čtvrtině zlepšili střelbu a utekli na rozdíl 15 až 17 bodů, které v závěru domácí mocně dotahovali,“ dodal.

„Po třinácti kolech vedeme o dva body před Černými Poli a k tomu máme lepší vzájemné zápasy. I když do konce základní části chybí sedm zápasů, museli bychom třikrát prohrát, abychom ztratili první místo v tabulce, a to není příliš pravděpodobné. Tým hraje skvěle, hráči se vzájemně podporují a své schopnosti dávají do služeb kolektivního úspěchu,“ chválil Roman Hamrus své Sokoly po třináctém vítězství v této sezoně.

Přesto Karviná posiluje. „Jeden hráč odjíždí na půlroční stáž do Španělska a další opora vynechá dva zápasy kvůli plánované měsíční návštěvě rodiny v JAR,“ vysvětlil trenér, proč před blížícím se play-off dojde k doplnění kádru. „Na střídavý start přijdou Kavan a Lazecký, dva talentovaní mladí a běhaví hráči z prvoligové Opavy,“ uvedl s tím, že premiéru v karvinském dresu by měli mít 22. ledna v domácím utkání se Žďárem nad Sázavou.

II. liga basketbalistů - skupina C:

13. kolo (sobota 7. ledna): Slovan Černá Pole Brno - Sokol Karviná 61:83 (29:37)

Body Karviné: Brůna 17, Oswald 16, Koloničný 12, Zikl 10, Landor 9, Horváth 6, Lepka 6, Blažek 5, Marek 2, Hanák. Trenéři: Roman Hamrus, Petr Sodomka.

Stastistiky Karviné: skvělá obrana (29 doskoků), 20 zisků, jen 10 ztrát (výborná organizace hry), trojky 11:2.

14. kolo (neděle 8. ledna): TJ Třebíč - Sokol Karviná 66:76 (34:34)

Body Karviné: Oswald 17, Blažek 10, Koloničný 9, Brůna 9, Horváth 8, Zikl 7, Landor 6, Marek 5, Hanák 3, Lepka 2. Trenéři: Roman Hamrus, Petr Sodomka.

Statistiky Karviné: 30 doskoků, 39 zisků, 17 ztrát, trojky 9:9.