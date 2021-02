Strhující podívanou o vedení v tabulce mohli sledovat diváci v přímém televizním přenosu, které zatím Karviné přinesly jen nezdary. Dvakrát se objevili v televizi, ale prohráli jak ve Frýdku-Místku, tak v Kopřivnici.

Vyšlo jim to až na třetí pokus, v duelu prvního s druhým. A od začátku bylo na co koukat. Na palubovce se rozjely střelecké manévry, výborní byli pivoti na obou stranách.

Domácí Jan Užek odehrál brilantní zápas, dal sedm gólů, víc už v utkání stihl na straně domácích jenom Solák. Také na straně Plzně Režnický s Šindelářem dosáhli na stoprocentní bilanci z prostoru pivota.

Hosté přijeli do Slezska v okleštěné sestavě pouhých devíti lidí, podle zkušeného Milana Škvařila to ale nebyl problém. „Když jsme dělali tituly, hráli jsme to pomalu v šesti lidech,“ mávl rukou nad dotazem reportéra s devíti góly nejlepší střelec duelu.

Větší problém pro hosty představovalo zranění Bogdaniće, který odkulhal ze hřiště. Karvinským vycházela střelba lépe, byli důraznější a v poločase vedli o pět branek, jenže hosté se nevzdali a prakticky celý druhý poločas se domácích drželi jako klíšťata.

Mohli se dokonce dotáhnout úplně, poslední krok jim ale Baník nedovolil a závěr patřil jemu, díky čemuž si upevnil průběžné vedení v tabulce.

„Když vyhrajeme v Novém Veselí, tak už skončíme první v základní části. Plzeň nám ale ukázala, že to s ní nebude lehké. Ten výsledek je lepší naší předvedené hry,“ uznal trenér Karviné Michal Brůna. „I když tady nebyli kompletní, drželi se nás skoro celý zápas, několikrát jsme jim museli odskakovat. Mají tam zkušené borce, kteří se jen tak z něčeho nepodělají. Bylo to velmi kvalitní zápas, zvláště v útočné fázi,“ hodnotil perně vybojované body Brůna.

A co na to jeho protějšek Petr Štochl? „Nehodnotí se mi to lehce, protože jsme prohráli, ale těší mě, že jsme se prezentovali velmi dobře, ten zápas snesl vysoké parametry. Že jsme byli oslabení? Zase dostali prostor ostatní, sestavu neřeším. Teď už nemáme prvenství v základní části ve vlastních rukách, ale ověřili jsme si, že můžeme s Karvinou směle hrát, i když nejsme v plné síle,“ těšilo Štochla aspoň něco.

Baník Karviná – Talent Plzeň 38:32 (20:15)

Sled: 3:1, 6:2, 7:5, 9:6, 12:7, 14:8, 16:12, 19:14, 22:18, 26:25, 29:27, 32:29, 35:30. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 1/0:2/1. Vyloučení: 4:4. Bez diváků.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Jan Užek 7, Solák 8, S. Mlotek 4, Nedoma 6, Gromyko 1, Nantl, Franc 1, Skalický 4, Patzel 7/1, Plaček, Urbański, Noworyta, Široký, Růža. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 9, Tonar 7, Režnický 5.