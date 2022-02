„Kdyby mi někdo před týdnem řekl, že se něco takového může stát, tak se mu vysměji,“ přiznává 52letý rodák z Krasnodaru, který v Karviné stále platí za házenkářskou osobnost. Titkov už žije 30 let na Valašsku a od roku 1999 má i české občanství. Co si o válečeném konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem myslí?

„Je to něco nemyslitelného. Jako by proti sobě bojovali Češi se Slováky. Každopádně vše je důsledkem dlouhodobého neřešení problému, který rozhodně není jednostranný. To vše nemělo skončit válkou, na kterou doplatí jen ti nejobyčejnější lidé,“ cítí Titkov, majitel čtyř házenkářských titulů z české soutěže.

Každopádně současný stav považuje za nejhorší možné řešení a celou situaci bedlivě a nervózně sleduje. „Kromě toho, že mám rodinu v Rusku, mám stejně velkou hromadu známých a kamarádů na Ukrajině. Vždyť jsem sedm let hrál v Kyjevě, město a lidé okolo mi přirostli k srdci,“ popisuje své pocity nyní manžel od rodiny a otec dvou dcer.

„Nyní na Ukrajině zuří ryzí válka a kdo ví, jak dlouho vše potrvá. Že by se lidé na všech stranách domluvili, tomu moc nevěřím. Cítím, že Rusko si jde jasně a pevně za svým cílem,“ říká Titkov, jenž moc dobře vnímá, jak východ Evropy ekonomicky strádá, o to větší hrdost nyní cítí větší část běžných obyvatel Ruska.

„Nejsmutnější na všem je, že ti všichni, co vše do současné vyeskalované situace dostali, primárně politici, zůstanou v bunkrech a bezpečí. Každopádně je nadmíru jasné, že se mělo jednat dříve, než došlo k destabilizaci Ukrajiny. Rozhodně to nemělo skončit situací, kdy je bombardován suverénní stát. Za mě by si měly jen Rusko, Bělorusko a Ukrajina sednout ke stolu a vše diplomaticky vyřešit. Jiné řešení v tuto chvíli nevidím,“ dodal situací otřesený Andrej Titkov.