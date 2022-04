Baníkovci rozhodně nechtěli opakovat výpadek ze sobotního třetího duelu, kdy na palubovce krajského rivala padli těsně o gól, a nutno dodat, že tentokrát přijeli k derby daleko lépe připraveni. „Hlavně mentálně, ale dívali jsme se i na video, co jsme dělali špatně, a protože se hrálo až večer, byl čas na to si ukázat chyby a zopakovat si přesně, co chceme hrát,“ podotkl trenér Karviné Michal Brůna.