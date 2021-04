Opora Karviné potvrdila svou pověst. Srdce má pořád na pravém místě, i když nyní zažívá nelehké rodinné chvíle. Před třetím utkáním čtvrtfinálové série se Zubřím mu umřel táta. On ale nic neprozradil, protože nechtěl ovlivnit předzápasové nastavení celého týmu. V rozhodujícím sedmimetrovém rozstřelu pak dvěma chycenými sedmičkami zajistil Karviné důležitou výhru.

Všímavému divákovi po zápase neuniklo, že zatímco karvinští hráči slavili výhru ve vítězném kolečku, Nemo zamířil se sklopenou hlavou do kabiny.

„Bezprostředně poté jsme se v šatně dozvěděli o úmrtí jeho otce. Nemo ještě odchytal nedělní zápas, pak odcestoval domů do Srbska. Chtěl bych mu touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast za celý náš klub. Oceňuji, že nikomu v šatně před utkáním nic neřekl, aby nenarušil naše vnitřní rozpoložení před tak důležitým zápasem. Navíc v sobotu i neděli chytal, jako by se nic nestalo. Je to obrovský profík a má náš neskutečný obdiv a respekt,“ uznal trenér a předseda HC Baník Karviná Michal Brůna.