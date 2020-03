To ale ještě nemohl tušit, že konec sezony je momentálně v nedohlednu kvůli nouzovému stavu na území celé republiky.

Jak velký problém pro karvinské házenkáře byl nabudit se pořádně na zápas? „Bohužel už podobnou zkušenost mám za sebou. Ve Francii jsme v Paříži také hráli před prázdnými tribunami. Ale víte co, náš tým tráví pohromadě více času než s manželkami a přítelkyněmi, my se dokonale známe, podporujeme se a dokážeme se nabudit. Tím spíš, že tohle byl přesně zápas, který jsme potřebovali. Silný soupeř, kterému máme co vracet. Využili jsme šance chytit se. Hráli jsme to především pro sebe, aby nám ten zápas pomohl před play off,“ hlásil.

Doplnil, že podpora z hlediště je pro hráče důležitá, ale často je důležitá hlavně podpora spoluhráčů. „Zvedáme se. Nikdo si nemůže dovolit hrát v extralize na půl plynu a myslet si, že vyhraje,“ míní.

Protože se zdá, že Karviná obsadí po základní části až čtvrté místo, je pravděpodobné, že s mistrovskou Plzní se utká již v semifinále play off. Pokud samozřejmě oba celky zvládnou čtvrtfinále. „To nevadí. My jsme s Plzní za poslední tři roky hráli šestkrát v základní části a bilance je pět ku jedné pro nás. V play off je to 5:4 taky pro nás. Plzeň má výborný tým, ale my máme v hlavách, že je to o nás,“ říká Marjanović.

I on vnímal po posledních dvou nepovedených zápasech reakce nespokojených fanoušků. „Karvinské publikum je náročné, to jsem za ta léta už poznal. Maminka, dědeček, strejda s půllitrem v ruce, všichni jsou experti. Tak já teď všechny vyzývám: pojďme ukončit nějaké invektivy na sociálních sítích a pojďme táhnout za jeden provaz. Vždyť jsme na jedné lodi. Jsme Baník Karviná a věříme si,“ burcoval po duelu s Plzní, který byl, jak se zdá, na minimálně měsíc posledním házenkářským duelem v zemi.