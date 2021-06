Jestli si někdo po náročné sezoně zaslouží jedno orosené pivko, tak určitě „Nemo“. V sezoně několikrát svůj tým podržel výtečnými zákroky, kromě toho působí na mladší spoluhráče i jako jejich mentor.

Po utkání jste spoluhráče hecoval, aby se radovali i ze stříbrných medailí. Aby nemysleli na smutek. Je i druhé místo úspěchem pro karvinský klub?

To víte, že ano. Každý postup do finále je úspěch. Za šest let, co jsem v Karviné, jsme pokaždé hráli finále. Já to beru jako úspěch. Nemáme se zač stydět. Jasně, mohli bychom se teď ohlížet dozadu, ale já se chci raději dívat dopředu. Jedeme dál.

Přesto se ještě - pro čtenáře Deníku - ohlédněte za nedělním utkáním. Jaké bylo?

Zápas byl, jaký byl. Hodně nám utekli. Prokázali svou zkušenost. Myslím, že Plzeň je individuálně lepší než my. Jako tým lepší není, ale individuálně ano.

A také zkušenější, ne?

Lepší. My jsme hráli možná i nad své možnosti. Plzni gratulujeme, dneska vyhrála zaslouženě. Zkušení můžete být, jak chcete, ale důležitá je kvalita. Škvařil je nejlepší hráč ligy. Kolik má roků? Osmadvacet? Tak to je plný síly. U nás mluvíme o Solákovi, Patzelovi, ale zrovna Škvařil je teď v nejlepších letech. Prostě má kvalitu. Ale opravdu se nemáme zač stydět, neodcházíme s hlavami dole. Dali jsme do toho všechno, druhá půle byla zajímavá. Šli jsme do ní s tím, že to ještě zkusíme.

Nemo po zápase děkuje karvinským fanouškům.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Také jste se dotahovali slušně, až na rozdíl dvou branek. Zažil jste už podobný zápas?

Zažil, zažil. Před takovými dvěma roky jsme tady v poločase prohrávali o sedm a nakonec to otočili a vyhráli o tři. Ale jsem realista, dneska jsem to už moc růžově neviděl. Ale řeknu vám jednu zajímavost - pro Plzeň byl tohle v play off vůbec první zápas venku, který vyhrála v normální hrací době.

Pro vás v nejméně vhodnou chvíli…

To už je jiná věc. Na druhé straně - vždycky hrajete to, co vám soupeř dovolí.

Může to mančaft nějak posunout? Máte za sebou play off, které může hráče zocelit psychicky. Samé vyrovnané zápasy.

Jasně, může. Sezona byla hodně dlouhá. Teď bude obrovská pauza, což je výborné. Přijdou někteří noví kluci, přinesou něco nového. Všechno bylo tento rok divné. Víte dobře, jaké problémy klub měl, když jsem přicházel. Byl v dluzích. Měli jsme obrovské problémy. Kvůli tomu jsme si nemohli dovolit více hráčů. Nemáme jako Plzeň tak širokou lavičku, museli jsme sestavu lepit, přesto jsme se dostali do finále. A vyhráli jsme základní část. Zažili jsme turbulentní rok. Ta sezona byla hodně těžká, my ji přežili. Kladli jsme si nejvyšší cíle, to se v Karviné musí. Furt říkám: Bravo hoši, gratuluji, smekám před vámi. To jsem taky všem pověděl.

Má tedy tento tým na to, aby třeba za rok titul získal? Má budoucnost?

Chybí už jen opravdu málo, jeden odražený balon možná. Vždycky jsme udělali o jednu technickou chybu více. Někdy může chybět i jeden zákrok brankáře…

Vy sám jste neprocházel během play off vůbec lehkým obdobím, musel jste se vyrovnávat se smrtí tatínka…

Házená mi v tomhle ohledu neskutečně pomohla. Nepřemýšlel jsem o tom, soustředil se na své výkony. Teprve teď mi začne těžká doba, uvědomím si i tyhle věci. On vždycky chtěl, abych hrál dál, abych do toho dával všechno. Teď to pro mě bude těžké.

Ale pokračujete?

Jo.

Předpokládám, že loučit se chcete titulem?

To nevím. Budu tady, dokud mě bude Karviná potřebovat. Byl bych nejraději, kdyby se vrátil třeba Artur Adamík nebo Tomáš Mrkva, Ale to si počkáme nejméně dva roky (úsměv).