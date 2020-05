Roman Mucha se po čtyřech letech rozhodl složit funkci prezidenta HCB Karviná a v klubu tak museli rychle reagovat. „Rozhodnutí Romana přišlo zčista jasna. Sám jsem navrhoval, abychom v této neočekávané situaci zůstali nějaký čas bez prezidenta, ale stanovy klubu to nedovolují,“ vysvětloval Brůna po Muchově abdikaci.

Přestože neměl na tuto pozici žádné ambice, byl výborem jednohlasně zvolen a od této chvíle tak bude zastávat i tuto funkci. „Jsem si vědom zodpovědnosti, která mi byla svěřena jako hlavnímu trenérovi, a proto jsme se nakonec dohodli, že devadesát procent všech povinností, které s funkcí prezidenta klubu souvisí, převezme Marek Michalisko jako generální manažer klubu. Já bych se měl věnovat plně trenérské činnosti a pozici prezidenta vykonávat víceméně jako čestnou funkci,“ objasňoval Deníku Michal Brůna.

Ve své pozici se pro něj zásadně nic nemění. „Dlouhodobé cíle zůstávají stejné. Pokračujeme v hledání klíčového strategického partnera, což je pro náš klub životně důležité. Když jsem se před třemi lety do Karviné vracel, dali jsme si za cíl vrátit mužskou složku do pozice vlajkové lodi HCB a znovu se začlenit mezi elitní týmy naší extraligy, což se nám snad povedlo. Dalším cílem bude zaměřit se ještě více na naši mládež a juniory, kde bychom chtěli více propojit jednotlivé kategorie, které na sebe navazují a zkonsolidovat je,“ upozorňuje.

S tím souvisí i navýšení četnosti individuálních tréninků a větší zapojení áčkových hráčů do spolupráce s mládežnickými a juniorskými trenéry klubu. „Víme, že to bude běh na dlouhou trať, ale každý rok bychom se měli snažit vychovat pro potřeby mužského týmu aspoň jednoho až dva hráče ze staršího dorostu, kde by měli následně dostat šanci se porvat o místo v kádru,“ předkládá své plány Brůna.

„Posledním cílem by mělo určitě být udržení A-týmu ve špičce extraligy i přesto, že v něm skončí čtyři až pět hráčů užší sestavy,“ naznačil Brůna po Monczkovi, Chudobovi a Čosikovi další odchody.

Ten věří, že i omlazený tým vytvoří dobrou partu, která bude zdravě hladová po boji a vítězství. „Moc nás těší, že máme nejpočetnější a nejlepší základnu fanoušků v extralize a budeme se snažit je nezklamat. Asi nevyhrajeme všechny zápasy, ale určitě budeme bojovat až do konce. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a partnerům klubu, kteří nám zůstali věrní i v tak těžké situaci, jakou momentálně v republice v souvislosti s pandemií koronaviru všichni zažíváme,“ uzavřel Michal Brůna.