Házenkáři Baníku protáhli svou vítěznou šňůru na jedenáct zápasů. V sobotu navázali na své středeční vítězství nad stejným soupeřem z domácí dohrávky, a jestliže v jejich hale se Brňané fyzicky drželi poločas, pak v odvetě už měli navrch v tomto ohledu Karvinští od samého začátku.

Trenér Baníku Michal Brůna ale právě v tomto směru výhodu u svého týmu zase tolik neviděl. „Myslím, že to nerozhodla až tak fyzička, jako spíš kvalita. Nebo spíš kvalita v uvozovkách. Brno se na jednu stranu nedovedlo prosadit proti naší obraně, my jsme zase nasekali v přechodu do útoku spoustu nevynucených chyb. A rozhodlo, kdo chyboval méně,“ mínil Brůna.

Podobně jako v prvním duelu v Karviné bylo o vítězi jasno už během poločasové přestávky. V Karviné vedli baníkovci o jedenáct branek, v Brně o deset. Střelecky se zaskvěl Vojtěch Patzel, výborně zachytal Petr Mokroš.

Brůnu potěšilo, že si jeho svěřenci připsali z brněnského dvojzápasu do tabulky čtyři body a 45 minut druhého duelu jim fungovala obrana. „Pak jsme samozřejmě vlivem výrazného náskoku polevili, naskočili další hráči, to už tak bývá. Takže abych to shrnul, s výsledky panuje spokojenost, s dalšími věcmi už tak moc ne, bylo tam dost technických chyb. Spoustu střel, jasných náskoků, nám chytil gólman. Bereme to jako varování před těžšími zápasy,“ upozornil Brůna na blížící se utkání s Plzní.

Mimochodem – zkoušel si proti Brnu už nějaké taktické věci právě na Plzeň? „Brno hraje zataženou obranu, kdežto Plzeň systém 1-5. Na to bohužel nebyl prostor,“ dodal Brůna.

KP Brno – Baník Karviná 18:28 (6:16)

Sled: 0:3, 1:8, 3:10, 6:13, 8:16, 9:20, 12:23. Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmičky: 3/2:2/1. Vyloučení: 2:2. ČK: 21. Jezdimirović (Brno). Bez diváků.

Nejvíce branek Brna: Šipka 6, Arsenić 3.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Patzel 9, Gromyko, Jan Užek 2, Solák 2, Široký 2, Růža 1, S. Mlotek 4, Plaček 1, Nantl, Nedoma 3, Skalický 3/1, Franc, Urbański 1, Noworyta. Trenér: Brůna.