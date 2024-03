/FOTOGALERIE/ Těžkým obdobím procházejí ragbisté Havířova. Z důvodu reorganizace a zúžení soutěží v této sezoně sestoupili z II. do III. ligy, ve které zatím ještě nepoznali radost z vítězství. Ve 3. kole podlehli společenství Českých Budějovic s Nýrskem 17:19 a propadli se na poslední místo tabulky.

II. liga ragby: RC Č. Budějovice/Nýrsko - Havířov 19:17. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Začátek utkání jsme bohužel měli podobný jako v předešlých zápasech. Zase jsme se pouze bránili a dopouštěli se zbytečných přestupků proti pravidlům,“ vrátil se havířovský kouč Patrik Kovács k nedělní porážce, která byla v této sezoně už třetí.

„Tým začal hrát za stavu 0:12, ale řadou nepřesností ztrácel aktivitu, tlak a také míče. Soupeř těžil z velmi dobrých mlýnů, jejich roj byl snad o sto kilo těžší. Na jeho půlku jsme se podívali až kolem 30. minuty a hned jsme položili pětku,“ popsal Patrik Kovács průběh duelu. „Druhou půli jsme začali daleko aktivněji a soupeř najednou našim útokům nestačil odolávat, takže jsme otočili skóre na 17:12 v náš prospěch,“ potěšil obrat kouče Havířova.

Ragbisté Mariánských Hor přejeli soupeře z Čech, Havířov padl. Teď dojde k derby

K vítězné tečce ale nevedl. „V nasazeném trendu jsme nepokračovali a ke konci zápasu jsme se vlastní nezodpovědností dostali pod tlak. Soupeř se pak řadou trestných kopů dostal do našeho obranného území a po sérii rucků položil pětku. Při závěrečném náporu jsme ho sice zatlačili až před jeho brankoviště, ale kvůli předhozu jsme ztratili šanci na průnik do soupeřova brankoviště. Navíc jsme byli potrestáni trestným kopem za nedovolené hraní na zemi, soupeř odkopl míč do autu a zápas ukončil,“ konstatoval kouč Slezanů.

Jeden z nejzkušenějších ragbistů havířovského týmu Pavel Indrák, který hrál několik let ve Walesu a české reprezentaci, vidí problém v nesehranosti útočné formace a nedisciplinovanosti. „Třeba Bigenti Tsikarishvili mohl dvakrát položit, ale použil nedovolený způsob odmítání soupeře předloktím místo otevřené dlaně a šance byly zmařeny,“ upozornil Pavel Indrák na zbytečnou chybu gruzínského útočníka.

V předešlých kolech Slezané neuspěli doma s RK Petrovice (28:36) a pak v Ostravě se Sokolem Mariánské Hory (7:24). Proti společenství České Budějovice/Nýrsko získali jen bonusový bod za prohru rozdílem menším sedmi bodů a v tabulce se propadli z 5. na poslední 6. místo, na kontě mají pouhé dva body. Pokud se chtějí vyhnout baráži o udržení s prvním a druhým celkem III. ligy, musí skončit do 4. příčky.

Ragbisté Mariánských Hor prolomili obranu Havířova a ovládli první derby sezony

II. liga ragby – 3. kolo:

Společenství České Budějovice/Nýrsko – RC Havířov 19:17 (12:5)

Body: Daniel Walek 7, Hynek Hřebíček a Noel Sittek po 5.

Sokol Mariánské Hory – Mountfield Říčany B 21:37 (7:20)

Body: Michal Havránek 6, Matěj Ďurovec, Karel Drbohlav a Lukáš Šmíd po 5.

RK Petrovice – Slavia Praha B 100:0.

Průběžné pořadí: 1. Říčany B 14 bodů, 2. Petrovice 11, 3. Mar. Hory 9, 4. Slavia Praha B 5, 5. Č.Budějovice/Nýrsko 4, 6. Havířov 2.